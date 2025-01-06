МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС: чи причетний до цього ворожий безпілотник

Співробітники МАГАТЕ, що перебувають на окупованій Запорізькій АЕС, 5 січня зафіксували два гучні вибухи. Зазначимо, що вони відбулися в той час, коли надійшло повідомлення про атаку безпілотника на навчально-тренувальний центр станції.

В агентстві заявили, що це стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.

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Що відомо про вибухи поблизу Запорізької АЕС

За даними співробітників МАГАТЕ, два гучних вибухи пролунали у неділю, 5 січня, близько 12:45 та 15:45.

Наразі МАГАТЕ ще не змогло підтвердити будь-який вплив. Команда МАГАТЕ також повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги, які долинали з території об'єкта,

– кажуть в агентстві.

Водночас там заявили, що їм відомо про "ймовірну атаку безпілотника на навчально-тренувальний центр ЗАЕС, безпосередньо за межами периметра станції". Однак, за повідомленнями, постраждалих, жертв та жодного впливу на будь-яке обладнання АЕС в результаті цієї атаки не було.

Зазначимо, що 10 грудня російський безпілотник атакував та завдав серйозних пошкоджень службовому автомобілю МАГАТЕ. У той час він рухався в напрямку Запорізької АЕС. За даними агентства, співробітники не отримали поранень.