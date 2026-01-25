Москва пропонує розділити електроенергію, яку виробляє ЗАЕС, між Україною та Росією, – Politico
- На тристоронніх переговорах в Абу-Дабі обговорювали контроль над Запорізькою АЕС, яка перебуває під окупацією російських військ з 2022 року.
- Москва пропонує спільне використання електроенергії ЗАЕС Україною та Росією.
В Абу-Дабі 23 – 24 січня відбулися тристоронні переговори за участю делегацій України, США та Росії. Серед ключових тем обговорення був контроль над Запорізькою атомною електростанцією.
Про це йдеться в новому матеріалі Politico.
Читайте також Від Донбасу до ЗАЕС: в Axios розповіли, про що Україна, Росія та США домовлялися в Абу-Дабі
Що пропонує Москва?
За словами американських посадовців, значна частина переговорів цього тижня була присвячена економічним питанням, а також контролю над Запорізькою АЕС, яка з 2022 року перебуває під окупацією російських військ.
Домовленостей досягти не вдалося, однак Москва просуває ідею спільного використання Україною та Росією електроенергії, яку виробляє ця найбільша в Європі станція.
Обидві сторони починають уявляти, що можуть отримати від миру – наприклад, план економічного відновлення України або можливості для Росії укладати бізнес-угоди зі Сполученими Штатами,
– розповів один з американських чиновників.
За його словами, наразі між Європою та Росією зберігається глибока недовіра, однак США прагнуть створити умови для формування нової парадигми відносин, яка дозволила б поступово відновлювати довіру через реальну деескалацію.
Важливо! Наступний етап тристоронніх переговорів запланований на неділю, 1 лютого.
Яку роль відіграє Запорізька АЕС?
Раніше Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що під час переговорів щодо завершення війни питання окупованої Росією Запорізької АЕС залишається одним із найчутливіших.
Першочергово американці запропонували розділити управління станцією на трьох – Росію, Україну та США. Однак президент України відмовився від такої ідеї, адже це несправедливо та небезпечно. За словами Зеленського, на ЗАЕС має працювати українська команда.
Згодом Україна також запропонувала компроміс щодо ЗАЕС. Ця пропозиція передбачає створення спільного підприємства, до складу якого увійдуть США та Україна за формулою 50 на 50.