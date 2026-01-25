Укр Рус
24 Канал Новини України Москва пропонує розділити електроенергію, яку виробляє ЗАЕС, між Україною та Росією, – Politico
25 січня, 10:53
3

Москва пропонує розділити електроенергію, яку виробляє ЗАЕС, між Україною та Росією, – Politico

Поліна Буянова
Основні тези
  • На тристоронніх переговорах в Абу-Дабі обговорювали контроль над Запорізькою АЕС, яка перебуває під окупацією російських військ з 2022 року.
  • Москва пропонує спільне використання електроенергії ЗАЕС Україною та Росією.

В Абу-Дабі 23 – 24 січня відбулися тристоронні переговори за участю делегацій України, США та Росії. Серед ключових тем обговорення був контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Про це йдеться в новому матеріалі Politico.

Читайте також Від Донбасу до ЗАЕС: в Axios розповіли, про що Україна, Росія та США домовлялися в Абу-Дабі 

Що пропонує Москва?

За словами американських посадовців, значна частина переговорів цього тижня була присвячена економічним питанням, а також контролю над Запорізькою АЕС, яка з 2022 року перебуває під окупацією російських військ.

Домовленостей досягти не вдалося, однак Москва просуває ідею спільного використання Україною та Росією електроенергії, яку виробляє ця найбільша в Європі станція.

Обидві сторони починають уявляти, що можуть отримати від миру – наприклад, план економічного відновлення України або можливості для Росії укладати бізнес-угоди зі Сполученими Штатами, 
– розповів один з американських чиновників.

За його словами, наразі між Європою та Росією зберігається глибока недовіра, однак США прагнуть створити умови для формування нової парадигми відносин, яка дозволила б поступово відновлювати довіру через реальну деескалацію.

Важливо!  Наступний етап тристоронніх переговорів запланований на неділю, 1 лютого.

Яку роль відіграє Запорізька АЕС?

  • Раніше Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що під час переговорів щодо завершення війни питання окупованої Росією Запорізької АЕС залишається одним із найчутливіших.
     

  • Першочергово американці запропонували розділити управління станцією на трьох – Росію, Україну та США. Однак президент України відмовився від такої ідеї, адже це несправедливо та небезпечно. За словами Зеленського, на ЗАЕС має працювати українська команда.
     

  • Згодом Україна також запропонувала компроміс щодо ЗАЕС. Ця пропозиція передбачає створення спільного підприємства, до складу якого увійдуть США та Україна за формулою 50 на 50.