Росія хоче під'єднати окуповані території до ЗАЕС: окупанти будують ЛЕП вздовж "дороги смерті"

Країна-агресорка хоче провести нову лінію електропередачі для окупованої Запорізької АЕС вздовж траси М18, відомої як "дорога смерті". У травні плани окупантів були майже здійснені.

Проте українські удари по критичній інфраструктурі зірвали ці наміри. Про це пише Greepeace.

Що відомо про плани окупантів?

Росія будує нову лінію електропередачі вздовж траси М18, яка з’єднує тимчасово окуповані Маріуполь із Генічеськом. Цей проєкт демонструє наміри Кремля остаточно інтегрувати захоплену станцію до своєї енергосистеми.

Організація, посилаючись на супутникові знімки, зроблені в період із січня по липень 2026 року, документує будівництво нової високовольтної лінії електропередачі вздовж траси М18 між тимчасово окупованими Мелітополем Запорізької області та Генічеськом Херсонської області. Воно було майже завершене у травні. Однак його зірвали неодноразові удари українських безпілотників. Зокрема, атаки на підстанцію в Генічеську на початку липня.

У доповіді також згадується діяльність генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. У документі йдеться про те, що чиновник фактично підсилює російські наративи своїми заявами про можливість перезапуску реакторів під управлінням "Росатома". При тому Гроссі не наголосив на тому, що окупація ЗАЕС Кремлем є фундаментальним порушенням міжнародних принципів ядерної безпеки.

З 2022 року Росія використовує окупацію Запорізької атомної електростанції як інструмент ядерного терору проти Європи. В усіх інших своїх цілях вона зазнала невдачі й, найімовірніше, продовжить зазнавати поразок, зокрема у спробах під’єднати ЗАЕС до окупованої енергомережі та перезапустити реактори,

– зазначив фахівець із ядерної енергетики Greenpeace Україна Ян Ванде Путте.

Також організація окреслила стратегічні цілі Росії щодо ЗАЕС:

від’єднати ЗАЕС від української енергосистеми;

перезапустити роботу ЗАЕС;

забезпечити електроенергією промисловість тимчасово окупованого Донбасу;

підтримувати видобуток корисних копалин і сільське господарство на тимчасово окупованих територіях для експорту та фінансування російської війни;

забезпечити електропостачання тимчасово окупованих територій і військової логістики;

постачати електроенергію до південних регіонів Росії.

"Росатом" бажає використовувати ЗАЕС не лише для забезпечення потреб окупованих територій України. Вони розглядають її як дешевшу альтернативу будівництву нових атомних реакторів у Ростовській області та Краснодарському краї.

Водночас аналітики підкреслюють, що нова лінія електропередачі не здатна змінити загальної тенденції, яка дедалі більше свідчить про те, що російська окупація ЗАЕС є приреченим проєктом. Також вони зазначають, що контроль Росії над ЗАЕС створює ризики для ядерної безпеки.

Що відомо про окупацію ЗАЕС?

Російські загарбники продовжують грубо порушувати всі норми міжнародного права та ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Головне управління розвідки МО України повідомило, що країна-терористка фактично перетворила тимчасово окуповану електростанцію в Енергодарі на власну військову базу.

Окупанти використовують територію Запорізької АЕС для підготовки й бойової роботи операторів БпЛА. Ворог розраховує, що Сили оборони України не атакуватимуть стратегічний ядерний об'єкт, про це заявив військовослужбовець в ефірі 24 Каналу.