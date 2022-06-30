Готують провокації: окупанти жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС

Росіяни змушують працівників Запорізької АЕС осушити охолоджувальні басейни. Вони катують людей.

Про це повідомили в Енергоатомі. Зазначили, що загарбники вчиняють ядерний тероризм, але не хочуть брати на себе відповідальність.

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"Рашисти вдаються до силового примусу проти українських атомників. Зараз вони знущанням та тортурами змушують працівників гідроцеху станції вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих басейнів для керівництва ЗАЕС та ДП НАЕК "Енергоатом", – написали в Енергоатомі.

Яку провокацію готують росіяни

Окупанти жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука. Чоловік отримав численні тілесні ушкодження. Його 29 червня госпіталізували до медзакладу Енергодара.

В Енергоатомі вважають, що росіяни готують провокацію на захопленій Запорізькій АЕС. Загарбники можуть звинуватити українських атомників у тому, що ті зберігають зброї на території станції. Вони вже почали затримувати працівників і катувати їх, щоб ті зізналися у злочинах.

Що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю – чи то вибухівку, чи то снаряди,

– зазначили в Енергоатомі.

Загарбники змушують осушувати охолоджувальні басейни, щоб перевірити чаші. Крім цього, вимагають зупинити помпи, які забезпечують воду для систем безпеки енергоблоків. Через такі дії найбільша у Європі АЕС залишиться без охолодження. Це загрожуватиме ядерній безпеці.

Енергоатом припускає, що окупанти можуть кинути у бетонні чаші вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю й звинуватити у цьому працівників ЗАЕС.

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Що відбувається в Енергодарі

Російські вбивці окупували Енергодар у Запорізькій області. Мер міста Дмитро Орлов розповів, що окупанти захопили у полон сотні людей. Їх утримують у неволі впродовж місяців. До полонених застосовують електричний струм, щоб змусити зізнатися у різних "злочинах". Зокрема, в обороні Енергодара.

Орлов сказав, що спочатку росіяни викрадали лише чоловіків. Проте зараз жертвами стають жінки.

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