Витік води на реакторі ЗАЕС: експертка з ядерної енергетики пояснила, чим це загрожує

На одному з реакторів Запорізької АЕС стався витік води в одному з механізмів. Там поступово наростають серйозні проблеми з різним обладнанням.

Про це 24 Каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, прокоментувавши інформацію про витік води на ЗАЕС. Окупаційна адміністрація ухвалює жахливі рішення, які напряму впливають на безпеку атомної електростанції.

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Як розповіла Кошарна, витік води стався через мікротріщину на імпульсному трубопроводі. Це свідчить про стрімку деградацію обладнання. Окупанти нехтують протоколами та правилами безпеки. І це в перспективі може створити серйозні проблеми.

Цей енергоблок з березня 2022 року перебуває в "гарячому зупині". Він і в ремонті був. Але через неналежне технічне обслуговування, недотримання визначеного хімічного складу в цій воді для охолодження реакторів та інші проблеми йде стрімка деградація систем безпеки,

– пояснила експертка з ядерної енергетики.

В останній доповіді МАГАТЕ щодо ЗАЕС повідомили, що там працює лише 2000 людей. Більшість персоналу з українськими ліцензіями виїхали з окупованих територій. Тепер окупанти направляють до Запорізької АЕС персонал з російських атомних електростанцій. Але вони мають досвід експлуатації інших типів реакторів.

Окупаційна адміністрація пішла на особливо неадекватні рішення. За даними джерел, там почали перенавчати персонал, який працював з турбінами, на операторів реакторних установок. Щоб освоїти цю професію, потрібно 10 років навчання.

Радіаційних наслідків немає щодо цього витоку води. Але ризики зростають. Оскільки там роблять різні нерегламентні речі, то багато обладнання буде відмовляти. Минулого року вони вже фактично згубили три парогенератори. Ті зазнали пошкоджень через недотримання регламенту. Ось така ситуація,

– розповіла Кошарна.

Нагадаємо, нещодавно росіяни розмістили гармату поблизу 6 реактора Запорізької АЕС та ведуть з неї вогонь. OSINT-аналітики опублікували фото та координати.