Зовнішнє електропостачання на ЗАЕС повністю відсутнє, – МАГАТЕ

Вранці 14 квітня Запорізька АЕС повністю втратила зовнішнє електропостачання. Це сталося після відключення останньої лінії електропередач.

Це вже 13 раз за час війни, коли Запорізька АЕС втрачає електропостачання. Про це повідомили в МАГАТЕ.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС?

Внаслідок відключення електропостачання, на станції негайно запрацювали дизельні генератори. Таким чином вдалося забезпечити необхідну енергію на ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ постійно стежить за станцією, а також веде переговори з Україною та Росією щодо убезпечення ситуації на станції.

Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту,

– заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також планується проведення ремонту на іншій лінії електропередач на ЗАЕС, проте для цього необхідно повність припинити бойові дії в регіоні.

В Укренерго підтвердили інформацію про відключення електропостачання на Запорізькій АЕС, проте причини знеживлення наразі з'ясовуються.

