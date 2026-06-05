Знову брехня: у Силах оборони спростували заяву Путіна про окупацію 80% Запорізької області

Сили оборони України спростували заяву очільника Кремля Володимира Путін про нібито окупацію російськими загарбниками 80% Запорізької області.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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Що насправді зараз відбувається на Запоріжжі?

Владислав Волошин заявив, що слова Володимира Путіна про ситуацію на Запоріжжі вчергове не відповідають дійсності.

Я можу сказати, що це така ж брехня, як і вся брехня, що йде з вуст і Путіна, і всього вищого військово-політичного керівництва Росії. 80% Запорізької області? Я не знаю, хто дає йому такі дані, але це дійсно не відповідає дійсності. І можливо, Путін і його генерали знають дуже погано математику,

– сказав він.

Волошин пояснив, що російські війська не контролюють повністю навіть лівобережну частину Запорізької області. За його словами, щонайменше близько 15% території лівого берега області залишаються під контролем Сил оборони України.

Він підкреслив, що росіяни завжди намагаються видати "бажане за дійсне".

Хай Путін підрахує, скільки тимчасово окуповано, яка площа території, на якій йдуть зараз бойові дії, і скільки під контролем Сил оборони України. Проста математика,

– додав військовий.

Окремо речник прокоментував бої за село Мала Токмачка Пологовського району Запорізької області – наразі населений пункт не перебуває під контролем російських військ.

Нагадаємо, на зустрічі з керівниками найбільших міжнародних інформаційних агенцій у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) 4 червня Путін висловився про ситуацію на фронті. Зокрема, він заявив, що Росія нібито контролює 80% Запорізької області, 85% – так званої "ДНР" і 100% - так званої "ЛНР".

За словами диктатора, російські війська продовжують наступальні дії на всіх напрямках.