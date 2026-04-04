Українські контратаки зірвали план Росії щодо Запоріжжя, – Сили оборони

Селище Тернувате має важливе тактичне значення, оскільки розташоване на панівній висоті. За словами військових, росіяни розглядали його як ключ до подальшого просування на Запоріжжя.

Водночас контратака Сил оборони зірвала плани росіян захопити Тернувате і вийти на трасу в напрямку Запоріжжя. Військові припускають, що наразі російський наступ на місто щонайменше відкладений. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу.

Як українські контратаки зупинили наступ на Запоріжжя?

Командир 1-го ОШП Дмитро "Перун" Філатов зазначає, що завдяки активним діям українських сил ворог змушений використовувати резерви для оборони, а не для посилення наступу на Запоріжжя.

На його думку, без такого стримування росіяни могли б активніше тиснути в напрямку міста, зокрема через Гуляйпільський напрямок і Оріхів.

Водночас повністю загроза для міста не зникає: йдеться не про можливе його захоплення, а про спроби наблизитися настільки, щоб тримати його під постійними обстрілами.

Українські контрдії, за оцінками військових, суттєво ускладнили реалізацію російських планів у регіоні.

Яка ситуація у Запорізькій області?