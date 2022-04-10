Запорізька тероборона та ЗСУ майстерню знешкодили танк і знесли майстерню МТО-80 ворога

Запорізька окрема бригада тероборони разом із бійцями ЗСУ завдали вкрай майстерного удару по ворогу. Вони спершу знешкодили танк, а потім знесли МТО-80, яку використовують для ремонту техніки.

Детальніше про те, як вони провели цю атаку, розповів голова Запорізької ОВА Анатолій Куртєв. Ця подія сталася біля села Малинівка.

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За словами Куртєва, все відбувалося, "наче в кіно". Спершу наші захисники звернули увагу на шум неподалік від лінії фронту.

Після цього вони виявили, що це звуки від російського танку Т-72. Він застряг у городі та вийшов з ладу. Також поряд виявили майстерню МТО-80 на базі ЗіЛ-131.



Танк, який стояв у полі / Фото з телеграму Анатолія Куртєва

Якби воїни нічого не зробили, то вороги б змогли відремонтувати бойову машину. Оскільки екіпаж ще був у танку, він міг відстрілюватись.

Тому передусім знешкодили сам танк. Для цього використали одноразові гранатомети "Муха". Згодом взялися вже за майстерню, щоб вона більше не могла допомогти жодному ворогу. Її вже знесли з РПГ.

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