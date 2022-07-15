Хотіли бути в тіні: партизани знайшли колаборантів, які крадуть врожай на Запоріжжі

Варіанти співпраці місцевих жителів з окупантами є різними. Хтось намагається проїхати на соціальному ліфті та увірватися в місцеві "адміністрації", інші допомагають загарбникам, розповідаючи про проукраїнських активістів, а дехто більш хитрий намагається набити свої гаманці грошима, не виходячи в публічну площину.

Саме про таких діячів розповіли 24 каналу запорізькі партизани. Йдеться про "керівників" Мелітопольського та Якимівського елеваторів, які є центрами крадіжки врожаю в аграріїв.

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За словами партизанів, боротьбу за "посади" колаборанти почали як тільки росія окупувала частину Запорізької області. Оскільки розуміли, що саме через ці підприємства загарбники вивозитимуть зернові культури та соняшник до Криму.

Не лізуть у "владу", але грабують селян

Після того, як російські війська зайшли на територію Запорізької області, окупанти "віджали" мелітопольський елеватор у його попередніх власників та передали підприємство під керування відомому в Україні підприємцю Сергію Ж. До повномасштабного вторгнення він був депутатом Запорізької ОДА та навіть балотувався до Верховної Ради. Його дружина досі значиться депутаткою ЗОДА та входить до складу однієї з важливих комісій.

За словами партизанів, Ж. не поліз в окупаціну "владу", а вирішив співпрацювати з росіянами та заробляти гроші, не привертаючи уваги до своєї особи. Але йому цього не вдалося, адже борці з загарбниками не могли пройти повз настільки нахабного пограбування селян.

Через те, що аграріям нема куди подітися, вони вимушено везуть семена соняшника у Мелитополь, де їх викуповують за смішними цінами. З "купленої" продукції на місцевому олійноекстракційному заводі роблять олію, яку вивозять до Криму та Росії.

Аналогічною є ситуація на Якимівському елеваторі, яким тимчасово керує Валерій Г., що також мав політичні амбіції та був районним депутатом. Дружина Г. очолює одну з місцевих сільських рад.

На підприємстві в Якимівці скуповують деякі види зерна по 4500 рублів (близько 24 доларів за реальним курсом) за тонну, тоді як на світових ринках середня вартість тонни сягає 420 – 440 доларів). При цьому вартість, яку пропонує аграріям "очільник" елеватора, є найвищою у районі.



Ми відстежуємо діяльність кожного колаборанта. І покараємо всіх. Не треба вважати, що можна бути дотичним до цинічного пограбування власного народу та не відповісти за такі вчинки. І нехай деякі не сподіваються, що після деокупації зможуть розповідати про співпрацю під примусом,

– зазначили партизани.

Всіх фермерів змушують ставати клієнтами російського банку

Оплату за фактично вкрадене в аграріїв зерно окупанти та колаборанти перераховують фермерам виключно у рублях та через російську банківську систему. Зокрема й для цього у Мелітополі відкрилося відділення "МРБ-банку". Тож отримати копійки за вирощений та зібраний врожай люди можуть лише на картки цієї фінансової установи.

Крім того, на Запоріжжі вже відкрилася філія російського пенсійного фонду, куди заганяють всіх літніх людей. "Соціальні виплати" загарбники проводять через "Промстройбанк", який також працює на окупованих територіях.