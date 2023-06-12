Енергоатом переводить останній енергоблок Запорізької АЕС у режим "холодного зупину"

Після руйнування Каховської гідроелектростанції є ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Саме тому останній енергоблок Запорізької атомної електростанції Енергоатом переведе в режим "холодного зупину".

У Каховській ГЕС зазначили, що це найбезпечніший стан для атомного реактора. Адже там перерахували ризики для ЗАЕС в умовах окупації російськими загарбниками та після руйнування Каховської ГЕС.

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Чому на Запорізькій АЕС останній енергоблок переходить у режим "холодного зупину"

У Каховській гідроелектростанції зазначили, що рішення ухвалили, враховуючи низку факторів. Зокрема, мовиться про:

спрацювання Каховського водосховища за кілька діб після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами, яке прорахували експерти;

продовження періодичних обстрілів росіянами промислового майданчика ЗАЕС та прилеглих територій. Внаслідок цього пошкоджуються повітряні лінії, що з'єднують станцію з енергосистемою України;

з 17 травня 2023 року припинення передачі даних автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС. Тобто раннього оповіщення немає;

деградація системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та поза його межами. Це відбувається в умовах тимчасової окупації Росією станції та частини Запорізької та Херсонської областей.

У разі невиконання розпорядження рашистськими "контролерами" ЗАЕС їхні дії розглядатимуться, як навмисне та цілеспрямоване порушення правил ядерної та радіаційної безпеки ядерної установки ЗАЕС,

– мовиться в повідомленні.

Як можна охолоджувати ЗАЕС без Каховського водосховища

Президент Енергоатому Петро Котін розповів у ефірі "Радіо Свобода", що Запорізька АЕС потребує постійного охолодження відпрацьованого ядерного палива. Проте запевнив, що заходи з охолодження наразі достатні, тобто вистачає ставка-охолоджувача.

У випадку погіршення ситуації, є й інші джерела охолодження – це мобільні помпові установки, які є на ЗАЕС. Вони можуть при необхідності закачувати додаткову воду з тих міст, де вона буде залишатися в Каховському водосховищі та підводних каналах до ЗАЕС,

– заявив Котін.

За його словами, ситуація зі спустошенням цього водосховища була передбачена проєктом ЗАЕС з самого початку, тому є розроблений план. Та Петро Котін пояснив, що основна загроза в тому, що російські окупанти продовжують перебувати на майданчику та "можуть зробити будь-які злочинні дії, щоб ситуацію значно погіршити".

"Останній рубіж – це використання підземних свердловин питної води. Також воно може використовуватися штатними наносами ЗАЕС, щоб підіймати рівень, якщо він буде падати", – пояснив Котін.

У якому стані наразі рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

У Каховській гідроелектростанції пояснили, що станом на ранок 11 червня рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Зокрема, відомо, що:

рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 метра;

у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 метра. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Фахівці запевнили, що енергоблоки Запорізької атомної електростанції не працюють з вересня 2022 року. Тому відтоді немає активного випаровування води зі ставка-охолоджувача на ЗАЕС.