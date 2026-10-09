Удари КАБами, невдалий штурм біля Гіркого та зброя на дахах ЗАЕС: ситуація на Запоріжжі

Російські окупанти не припиняють жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та області. Лише за останню добу загарбники вбили двох мирних людей та поранили ще 18 мешканців області. Паралельно ворог посилює тиск на фронті та продовжує мілітаризацію захопленої Запорізької АЕС.

Сьогодні зранку, 9 жовтня, Запоріжжя знову опинилося під тривалим ударом російських керованих авіабомб, зазначає журналіст в ефірі 24 Каналу.

Ранковий удар по Запоріжжю: є загиблий та поранені

Як стало відомо, "крилаті вітязі" Путіна цього разу цілили не просто звичайними КАБами, а застосували УМП-5 – модифіковані авіабомби з реактивним двигуном, які здатні летіти значно далі. Ворожі снаряди прилетіли в район ДніпроГЕСу та поцілили безпосередньо в житлову забудову міста, залетівши навіть далі за центр.

Внаслідок цієї ранкової атаки загинув 50-річний чоловік. Наразі відомо про 7 поранених, серед яких є дитина. Один із російських ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти, будівлю суттєво пошкоджено.

Полювання на тризуб та обстріли автівок: чорний четвер для регіону

Попередній день також виявився вкрай важким для Запорізької області. Російські воєнні злочинці здійснили рекордні 1 039 ударів по 51 населеному пункту. Окупанти суттєво наростили інтенсивність: здійснили 31 авіаудар, випустили 251 артилерійський снаряд, 6 разів гатили з РСЗВ та спрямували на область рекордну кількість дронів – 751 безпілотник.

Зокрема, терористи влаштували абсурдне "полювання" на українську символіку – знову атакували безпілотником тризуб на будівлі обласної адміністрації. Цього разу їм вдалося його збити, проте сама будівля та люди всередині не постраждали.

На жаль, не минулося без жертв через атаки дронів на дорогах: внаслідок влучання безпілотника у легкову автівку загинув чоловік. Інший дрон атакував вантажівку – водій дістав важкі поранення.

Загалом за минулу добу травми отримали 13 людей, серед яких шестеро чоловіків, четверо жінок, маленька дитина та двоє підлітків. Таким чином, сумарно за добу на Запоріжжі росіяни вбили двох людей та поранили 18.

Огляд ситуації на Запоріжжі / дивіться відео

Розгром окупантів під Гірким і загострення на фронті

На лінії зіткнення ворог активізувався одразу на кількох напрямках. Станом на ранок на Гуляйпільському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Рибне, Злагода, Тернувате, Косівцеве, Рівне, Верхня Терса, Воздвижівка та Копані.

На Оріхівському напрямку Генштаб зафіксував дві атаки у бік Новопавлівки та Плавнів.

Окремої уваги заслуговує ситуація біля села Гірке. Ворог пішов у механізований штурм, який закінчився для нього повним розгромом. Після невдалої атаки російські воєнкори вже влаштували істерику в мережі, бідкаючись на втрату Гіркого та низки сусідніх позицій. Водночас українські військові оцінюють ситуацію стриманіше та зазначають, що бої за цю важливу точку ще триватимуть.

Вогневі точки на дахах реакторів ЗАЕС: нові докази ядерного шантажу

OSINT-дослідники оприлюднили нові свіжі супутникові фото з території окупованої Запорізької АЕС. На кадрах чітко видно, що загарбники облаштували вогневі позиції безпосередньо на дахах реакторних та турбінних відділень станції.

Окупанти також встановили антени радіоелектронної боротьби (РЕБ) та натягнули колючий дріт на дахах навчального центру і комплексу переробки твердих радіоактивних відходів. Схоже, росіяни панічно бояться повітряного десанту ЗСУ, тому перетворили ядерний об'єкт на суцільний укріпрайон.

Повернення в "брежнєвщину"

Тим часом у тимчасово захопленому Мелітополі окупанти влаштували черговий театр абсурду до дня народження Путіна. Юні активісти з "Єдиної Росії" ходили вулицями міста із заготовленими бланками та змушували місцевих жителів і навіть малих дітей писати "привітання та побажання" диктатору. Такі пропагандистські акції вчергове доводять, що Росія стрімко повернулася в часи "пізнього СРСР" та культу особистості Леоніда Брежнєва.