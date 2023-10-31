Ворог в надагресивному стані через ЗСУ, – Федоров про розстріли окупантами "своїх" і полонених

31 жовтня 2023, 08:53
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Росіяни щодня скоюють воєнні злочини. Зокрема, мер Мелітополя підтвердив, що вони розстріляли українських полонених. Водночас ворог знищує тих бійців свого війська, які не мають мотивації воювати.

У вівторок, 31 жовтня, мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Окупанти розстрілюють полонених та "своїх"

Власне, міському голові поставили запитання стосовно того, чи правдивою є інформація в мережі щодо розстрілу окупантами полонених бійців Національної гвардії України. Він відповів, що з відкритих джерел йому відомо, що це сталося.

Разом з тим Федоров наголосив: загарбники зараз використовують усі можливі методи, аби стримати Збройні Сили на Запорізькому напрямку. Окупанти бояться, що якщо не вдасться тримати оборону, то українські захисники звільнять Токмак, Мелітополь та інші міста в цьому районі.

Ми розуміємо, що ворог перебуває в надагресивному стані. Так, це могло відбуватися – розстріл наших військовополонених. Водночас окупанти не витримують того натиску, який чинять ЗСУ,
– констатував Федоров.

Окрім того, мер Мелітополя розповів про те, що йому розповідають місцеві в окупованій частині Запоріжжя. Власне, там українські цивільні часто бачать розстріляних російських військових.

За словами Федорова, російська армія проводить інтенсивну чистку всередині свого війська на Запорізькому напрямку, оскільки має проблеми з мотивацією бійців до боротьби.

Не всі російські військові хочуть продовжувати воювати проти Збройних Сил – багато з них бажає скласти зброю. Тому ми постійно отримуємо повідомлення від місцевих, що посадка біля лінії фронту заповнена розстріляними російськими військовими, яких навіть ніхто не забирає. У них розпочалася і продовжується самоліквідація. Це додає оптимізму,
– наголосив посадовець.

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Зазначимо, що в Генштабі повідомляли 31 жовтня: триває наступальна операція наших військ на Мелітопольському напрямку. ЗСУ завдають шалених втрат ворогові в живій силі та техніці.

До речі, станом на цей час відомо уже про понад 300 тисяч ліквідованих ворожих бійців. Лише за минулу добу було відправлено до Кобзона 870 російських окупантів.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак