Ворог в надагресивному стані через ЗСУ, – Федоров про розстріли окупантами "своїх" і полонених

Росіяни щодня скоюють воєнні злочини. Зокрема, мер Мелітополя підтвердив, що вони розстріляли українських полонених. Водночас ворог знищує тих бійців свого війська, які не мають мотивації воювати.

У вівторок, 31 жовтня, мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Окупанти розстрілюють полонених та "своїх"

Власне, міському голові поставили запитання стосовно того, чи правдивою є інформація в мережі щодо розстрілу окупантами полонених бійців Національної гвардії України. Він відповів, що з відкритих джерел йому відомо, що це сталося.

Разом з тим Федоров наголосив: загарбники зараз використовують усі можливі методи, аби стримати Збройні Сили на Запорізькому напрямку. Окупанти бояться, що якщо не вдасться тримати оборону, то українські захисники звільнять Токмак, Мелітополь та інші міста в цьому районі.

Ми розуміємо, що ворог перебуває в надагресивному стані. Так, це могло відбуватися – розстріл наших військовополонених. Водночас окупанти не витримують того натиску, який чинять ЗСУ,

– констатував Федоров.

Окрім того, мер Мелітополя розповів про те, що йому розповідають місцеві в окупованій частині Запоріжжя. Власне, там українські цивільні часто бачать розстріляних російських військових.

За словами Федорова, російська армія проводить інтенсивну чистку всередині свого війська на Запорізькому напрямку, оскільки має проблеми з мотивацією бійців до боротьби.

Не всі російські військові хочуть продовжувати воювати проти Збройних Сил – багато з них бажає скласти зброю. Тому ми постійно отримуємо повідомлення від місцевих, що посадка біля лінії фронту заповнена розстріляними російськими військовими, яких навіть ніхто не забирає. У них розпочалася і продовжується самоліквідація. Це додає оптимізму,

– наголосив посадовець.

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Зазначимо, що в Генштабі повідомляли 31 жовтня: триває наступальна операція наших військ на Мелітопольському напрямку. ЗСУ завдають шалених втрат ворогові в живій силі та техніці.

До речі, станом на цей час відомо уже про понад 300 тисяч ліквідованих ворожих бійців. Лише за минулу добу було відправлено до Кобзона 870 російських окупантів.