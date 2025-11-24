Серйозна загроза: ворог застосовує тактику, що дозволяє швидко просуватися на Запоріжжі

Ситуація на Запорізькому напрямку ускладнюється. Росіяни наступають на Приморськ та намагаються обійти Степногірськ. Проте ще загрозливіші обставини склалися поблизу ще одного населеного пункту на Запоріжжі.

Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що ситуація на Придніпровській ділянці Запорізького фронту залишається напруженою. Проте українські сили тримають там оборону.

На яких напрямках на Запоріжжі просунулись росіяни?

Лакійчук пояснив, що росіяни дійшли висновку, що дно Каховського водосховища вже доступне для проведення диверсійно-розвідувальних операцій. І з цього напрямку ворог почав активно діяти.

Однак загрозливіша ситуація склалася східніше – там противник просувається в районі Гуляйполя та Покровського.

"Ворог наступає зі східного напрямку у фланг нашим позиціям. Це Новопавлівський напрямок. Росіяни вже майже дійшли до Гуляйполя і фактично вклинились у тил Гуляйпільській ділянці – потужному вузлу нашої оборони. Вони зайшли з тилу, розряжаючи нашу лінію оборони і відрізаючи її від логістики, адже там пролягає дорога на Покровське", – наголосив керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI".

Зверніть увагу! Полковник США у відставці Джон Світ вважає, що росіяни на Запоріжжі використають ту саму тактику, що і застосовували в районі Покровська. Вони пробують оточити місто, охопивши його з правого і лівого флангів, а потім замкнути кільце і загнати сили, що обороняють, у пастку.

Ця ділянка фронту, на його думку, є дуже загрозливою та потребує додаткових резервів. Тому Україна перекидає сили і засоби з інших ділянок передусім на оперативну глибину на Південному фронті.

Виходить так, що на Гуляйпільському та на Новопавлівському напрямках не вистачає сил і ми частково оголюємо лінію оборони західніше. Від того вона стає рідшою і це дозволяє росіянам використовувати свою тактику просочування між українськими позиціями,

– підкреслив Павло Лакійчук.

Він додав, що якби українська лінія оборони була щільнішою, то росіяни продавлювали б її, натикалися на наші опорні пункти і діставали б відкоша. Проте, коли на шляху ворога немає опорних пунктів, він просочується. Це є серйозною загрозою не тільки для Південного фронту, а й для інших ділянок.

