Вогнем і залізом: спецпризначенці ГУР показали, як б'ють ворога на Запорізькому напрямку

Українські розвідники ефективно ліквідовують окупантів на фронті, зокрема на Запорізькому напрямку. Там спецпризначенці ГУР упродовж березня завдавали нищівних ударів по противнику.

Багато моментів бойових уражень вдалося зафіксувати на відео, їх показали на сторінці ГУР МО.

Як спецпризначенці б'ють окупантів?

Успішні операції зі знищення противника здійснюють піхотинці, артилеристи й фахівці з безпілотних систем.

У березні бійці Департаменту активних дій ГУР трощили техніку, укриття й дрони російської армії на Запорізькому напрямку. Відбувалася також активна ліквідація солдатів країни-агресорки.

Знищення росіян на фронті: дивіться відео ГУР

Зауважте! У Запорізькій області, згідно з оновленими даними від Інституту вивчення війни, українським бійцям вдається просуватися в напрямку Гуляйполя. Водночас речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що на Олександрівському напрямку ЗСУ блокують просування росіян і відновлюють контроль над окремими територіями.

