Вогнем і залізом: спецпризначенці ГУР показали, як б'ють ворога на Запорізькому напрямку
- Розвідники нищать техніку, укриття й дрони російської армії.
- Українським бійцям вдається просуватися в напрямку в Запорізькій області.
Українські розвідники ефективно ліквідовують окупантів на фронті, зокрема на Запорізькому напрямку. Там спецпризначенці ГУР упродовж березня завдавали нищівних ударів по противнику.
Багато моментів бойових уражень вдалося зафіксувати на відео, їх показали на сторінці ГУР МО.
До теми ЗСУ відвоювали майже 400 квадратних кілометрів земель після блокування Starlink росіянам, – WSJ
Як спецпризначенці б'ють окупантів?
Успішні операції зі знищення противника здійснюють піхотинці, артилеристи й фахівці з безпілотних систем.
У березні бійці Департаменту активних дій ГУР трощили техніку, укриття й дрони російської армії на Запорізькому напрямку. Відбувалася також активна ліквідація солдатів країни-агресорки.
Зауважте! У Запорізькій області, згідно з оновленими даними від Інституту вивчення війни, українським бійцям вдається просуватися в напрямку Гуляйполя. Водночас речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що на Олександрівському напрямку ЗСУ блокують просування росіян і відновлюють контроль над окремими територіями.
Що відомо про інші операції розвідників?
У лютому спецпідрозділ "Артан" ГУР провів важливу наступальну операцію в районі Степногірська Запорізької області.
Нещодавно українські сили вдарили по російській логістиці, унаслідок чого було виведено з ладу залізничний пором "Славянин" і пошкоджено судно "Авангард". Обидва використовувалися на Керченській переправі для перевезення військової техніки, що забезпечувала потреби окупаційних сил.
До того ж боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят" поділився деталями однієї зі складних операцій на Донбасі. За його словами, група з чотирьох військових змогла втримати стратегічно важливу позицію та ліквідувати кілька ворожих підрозділів