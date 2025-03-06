У Запорізькій області лунали вибухи: працює ППО

У ніч на 6 березня жтелі Запорізької області чули вибухи. В регіоні була небезпека застосування ворожих БпЛА та керованих авіаційних бомб.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова. У регіоні працює ППО.

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Росіяни атакували Запорізьку область

Ще о 21:56 в Запорізькій області оголосили про загрозу ударів балістичними ракетами. Пізніше додалася небезпека застосування ворогом БпЛА типу "Шахед".

Близько 01:00 протиповітряна оборона збивала російські цілі, тому жителі області могли чути вибухи.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав Федоров.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, що не пропустити важливі новини України та світу.

Начальник ОВА не повідомляє про наслідки атаки. Закликаємо не знімати роботу ППО чи можливі руйнування.

Раніше окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. Там ворожа ціль влучила в готель, внаслідок чого станом на 01:15 постраждали 28 людей, а двоє жителів загинули. Рятувальники ліквідують пожежу та евакуюють людей зі зруйнованої будівлі.