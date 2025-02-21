У Запорізькій області пролунали вибухи
- Увечері 21 лютого Росія запустила ударні БпЛА по Україні, зокрема, гучно було в Запорізькій області.
- Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО в регіоні та закликав залишатися у безпечних місцях.
Росія увечері 21 лютого знову запустила по Україні ударні БпЛА. Гучно було на Запоріжжі.
Повідомлялося про роботу ППО у регіоні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Читайте також Росія запустила "Шахеди" на Україну: тривога дійшла до Києва
Що відомо про вибухи на Запоріжжі
Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 20:16.
В ОВА попередили про загрозу ударних безпілотників для області. Згодом там було гучно.
Важливо. Оперативно про повітряні тривоги, вибухи та інші важливі новини читайте у нашому телеграм-каналі.
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – написав Іван Федоров о 21:40.
За оновленими даними від Повітряних сил станом на 21:42, російські БпЛА були зафіксовані на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Вони летіли західним курсом і тримали вектор на Кривий Ріг.
Моніторингові канали повідомляли щонайменше про 6 ударних безпілотників.
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті