У Запорізькій області пролунали вибухи

Росія увечері 21 лютого знову запустила по Україні ударні БпЛА. Гучно було на Запоріжжі.

Повідомлялося про роботу ППО у регіоні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 20:16.

В ОВА попередили про загрозу ударних безпілотників для області. Згодом там було гучно.

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"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – написав Іван Федоров о 21:40.

За оновленими даними від Повітряних сил станом на 21:42, російські БпЛА були зафіксовані на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Вони летіли західним курсом і тримали вектор на Кривий Ріг.

Моніторингові канали повідомляли щонайменше про 6 ударних безпілотників.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті