У Запорізькій області лунають вибухи

Увечері 9 липня під ворожою атакою опинилася Запорізька область. Там була загроза застосування ворожих дронів та керованих авіаційних бомб.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі

Тривогу в Запорізькій області оголосили о 22:59. Невдовзі Федоров повідомив жителів, що регіон знаходиться під прицілом ворога. Росіяни запустили ударні безпілотники, а також в регіоні з'явилася загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів). Повітряні Сили України водноча повідомляли про рух БпЛА поряд – у Дніпропетровській області.

Вже о 23:10 Іван Федоров проінформував про те, що в області лунають вибухи.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях.

– написав він.

Наразі більш детальної інформації про вибухи в Запорізькій області, а також про можливі наслідки атака немає. Станом на 23:20 в регіоні все ще оголошена повітряна тривога. Над обласним центром у цей час БпЛА ударного типу вже не було.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, вдень 9 липня в Одеській області лунали вибухи через балістичний удар з боку Росії. Особлива небезпека була оголошена для Затоки та острова Тузла. Увечері вибухи під час атаки російських дронів лунали в Сумах.