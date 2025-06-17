У Запорізькій області прогриміли вибухи

У ніч на 17 червня Росія атакує Україну ударними безпілотниками "Шахедами" та ракетами. Цього разу під ударом опинилася і Запорізька область.

Там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про атаку на Запорізьку область

Повітряну тривогу в області оголосили ще о 20:22 16 червня. О 02:08 в ОВА повідомили про вибухи в Запорізькій області.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що близько о пів на 9 годину вечора 16 червня Федоров інформував про загрозу ударних безпілотників в регіоні.

О 20:25 в Повітряних силах попереджали про групу ворожих БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей у північно-західному напрямку. Вже о 20:43 в області працювала ППО. Зауважимо, що тоді ж в ПС інформували про рух БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровську область.