У Запорізькій області п'яний водій збив 2 дітей і підлітка: тіла розтрощили лобове скло
Джерело:поліція Запорізької області
У Мелітополі, що на Запоріжжі, вночі 30 серпня п'яний водій Volkswagen збив 3 неповнолітніх, які йшли по узбіччю. Удар був настільки сильним, що в автомобіля вщент розтрощилося лобове скло.
Після аварії двоє хлопців потрапили до реанімації. 13-річна дівчинка, яка була з ними, теж постраждала, проте отримала менш суттєві ушкодження.
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Дівчинку не госпіталізували
Потерпілим хлопцям приблизно 19 і 14 років (народилися у 2007 та 2002 роках). Коли дівчинці надали першу медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.
Правоохоронці одразу затримали водія, якому приблизно 38 років (народився в 1983 році). Його направили на експертизу, яка підтвердила те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
На фото з місця видно, що в авто не лише пробилося лобове скло. Також там прогнувся капот і відбився значок бренду автомобіля.
Що загрожує за такий злочин
На водія склали протокол за статтею про порушення правил у стані алкогольного сп'яніння. Оскільки від його дій постраждали інші люди, чоловікові загрожує різне покарання: можуть позбавити прав від 3 до 5 років або позбавити волі на цей самий період.