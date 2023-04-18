Росіяни атакували дронами 2 області: сили ППО збили всі БпЛА окупантів

У вівторок, 18 квітня, у Запорізькій області збили 6 дронів-камікадзе "Шахід". Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу.

О 19:36 на території Запорізької області оголосили повітряну тривогу. Всіх мешканців закликали перейти до укриттів та очікувати подальших повідомлень.

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Над Запорізькою областю збили дрони-камікадзе

Згодом інформацію про збиття підтвердив і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Він заявив, що сили ППО успішно приземлили "ворожі бляшанки". Проте він не називав, яку саме кількість "Шахідів" збили у регіоні.

Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі "бляшанки" сьогодні успішно приземлені. Дякуємо нашим військовим, які захистили мирні оселі,

– повідомив Малашко.

Окрім того, жителів області вкотре закликали зберігати інформаційну тишу й не розповсюджувати фото та відеоматеріали, адже це допомагає ворогу коректувати вогонь.

Згодом у Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що станом на 22:00 підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами повітряного командування знищено 7 ворожих БпЛА, з них 6 дронів-камікадзе типу "Shahed-136". В районі Запоріжжя знешкоджено 6 безпілотників, ще один дрон ОТР "Орлан-10" – збили на околицях Дніпра.

Тривогу на території Запорізької області скасували о 22:40.

У Великодню ніч окупанти вдарили по церкві в передмісті Запоріжжя

У Великодню ніч проти 16 квітня цинічно вдарили по Запоріжжю. Російська ракета зруйнувала церкву в селищі міського типу Комишуваха Запорізької області. На щастя, у святині не проводили службу, тому інформація щодо постраждалих чи загиблих не надходила.

"Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності "руского міра", що прикриваючись спотвореними ідеями православ'я, руйнує, знищує, паплюжить найсвятіше", – підкреслили у ДСНС.

Окупанти постійно обстрілюють Запоріжжя

Лише за минулу добу громади на лінії вогню зазнали 4 обстріли з РСЗВ, 2 авіаційні та 55 артилерійські удари. Вчергове ворог поцілив у Малинівку, Плавні, Кам'янське, Новоданилівку та ще 15 населених пунктів.

На щастя, під час обстрілів ніхто з цивільних не постраждав. До ОВА надішли повідомлення про ураження 12 об'єктів інфраструктури.

Також окупанти у вівторок, 18 квітня, тричі обстріляли місто Оріхів забороненими запалювальними снарядами. Як повідомили в ОВА, обійшлося без жертв та постраждалих.