У Запорізькій області вполювали бойовий танк "Владімір"

21 березня 2022 , 20:52
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові "наваляли Вові". На жаль, поки що не Путіну. Зате вдалося ліквідувати тезку кривавого диктатора – російський танк "Владімір".

Успішне "полювання" провели воїни однієї з українських бригад в Запорізькій області. Їхнім трофеєм похвалилися в Генеральному штабі ЗСУ.

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"Владіміром" виявився сучасний російський бойовий танк Т-90. 

"Вові" добряче наваляли і він трохи повісив "ніс",
– іронічно зауважили в Генштабі.

Рештки розбитого російського "Владіміра" / Фото Генштабу

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Автор: Тетяна Русінкевич