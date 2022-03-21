У Запорізькій області вполювали бойовий танк "Владімір"
21 березня 2022 , 20:52Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові "наваляли Вові". На жаль, поки що не Путіну. Зате вдалося ліквідувати тезку кривавого диктатора – російський танк "Владімір".
Успішне "полювання" провели воїни однієї з українських бригад в Запорізькій області. Їхнім трофеєм похвалилися в Генеральному штабі ЗСУ.
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"Владіміром" виявився сучасний російський бойовий танк Т-90.
"Вові" добряче наваляли і він трохи повісив "ніс",
– іронічно зауважили в Генштабі.
Рештки розбитого російського "Владіміра" / Фото Генштабу
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