На Запорізькій ТЕС аварійно відключився енергоблок

У середу, 28 квітня, на Запорізькій ТЕС сталося аварійне відключення енергоблоку №3. Він є єдиним з 7 енергоблоків, який працює.
Джерело:ДТЕК
Що розповіли в ДТЕК про аварійне відключення
Об 11 годині на ДТЕК Запорізька ТЕС аварійно відключився енергоблок №3. Відключення енергоблока сталося через спрацьовування захисту клапанів турбіни.
До речі На сайті БелАЕС з'явилося повідомлення про небезпеку вибуху
Чому сталося аварійне спрацьовування – наразі з'ясовують фахівці. Енергоблок №2 вже включений в мережу і набирає свою потужність.
На час паузи в роботі енергоблоку аварійного відключення споживачів не було.
Енергетики почали пускові операції енергоблоку №4 ДТЕК Запорізька ТЕС. Також для покриття вечірнього піку споживання електроенергії виводять з резерву корпус енергоблоку №1 Криворізької ТЕС і енергоблок №10 Придніпровської ТЕС.
У компанії додали: усі ТЕС ДТЕК, за винятком Бурштинської, працюють 1 – 2 енергоблоками.
Що відомо про Запорізьку ТЕС?Разом із Вуглегірською вона – найпотужніша за встановленою електричною потужністю теплоелектростанція України. Станція забезпечує електроенергією економіки південних областей.
Розташована на території Запорізької області, за 3 кілометри від міста Енергодар.
На станції є 7 енергоблоків: 4, що працюють на вугіллі і 3 – на газу.
Дані з Вікіпедії
Відключення Запорізької ТЕС: що було раніше
- Увечері 3 лютого 2021 року було повністю знеструмлено місто Енергодар і низку населених пунктів Запорізької області.
- Сталося це через аварію на Запорізькій ТЕС, що виникла через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.
- За тиждень – вночі 10 лютого – на Запорізькій ТЕС через "негативну динаміку" вимкнули один з енергоблоків. Його вивели у ремонт через свищ у котлі.