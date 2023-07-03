ЗАЕС вперше за 4 місяці під'єднали до резервної лінії, – МАГАТЕ наголосила на "крихкій" ситуації

Запорізьку атомну станцію (ЗАЕС) вперше за чотири місяці під'єднали до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

Про це повідомили в МАГАТЕ 3 липня наголошуючи, що ситуація залишається "надзвичайно крихкою".

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Ситуація "крихка"

Запорізьку атомну електростанцію було знову під'єднано до єдиної доступної резервної лінії електропередач через 4 місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою,

– зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Підключення ЗАЕС до лінії 330 кВ є важливим кроком, оскільки останні місяці ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії. Вона потрібна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни, в лютому 2022 року, в ньому було чотири лінії 750 кВ.

! Наразі лінія 330 кВ перебуває під напругою і зберігається як резервна та готова до живлення ЗАЕС, якщо лінія 750 кВ стане недоступною або пошкоджена.

Попри те, що повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику,

– додав Гроссі.

Коротко про ситуацію на ЗАЕС