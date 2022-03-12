На Запорізьку АЕС пригнали 11 цивільних із Росатому

Із Росії на Запорізьку АЕС напередодні прибули 11 цивільних із Росатому. Серед них ідентифікували головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка.

За словами представника цієї групи росіян, їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також надання допомоги з ремонтами.

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На Запорізьку АЕС пригнали цивільних із Росатому

Вчора (11 березня – 24 канал) на Запорізьку АЕС прибуло 11 цивільних осіб із Росатому,

– повідомили в Енергоатомі.

Зокрема, в Україну приїхали головний інженер Балаковської АЕС Олег Романенко та заступник головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Іван Малахов.

Крім нібито оцінки безпеки та допомоги з ремонтом, іншою причиною їхньої появи також називають відмову проукраїнського керівництва та персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками.

Водночас інший представник окупантів, який представився керівником "військово-цивільної адміністрації", заявив, що це територія Росії й буде такою назавжди. А Запорізька АЕС уже буцімто належить до системи управління концерну Росатом.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу запевнив, що заява рашистів про нібито приналежність Запорізької АЕС до Росії зроблена лише на словах.

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