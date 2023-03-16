Колишній співробітник охорони президента США тренує Запорізьку ТрО

Доброволець із Канади став інструктором Запорізької бригади територіальної оборони. Раніше він входив у команду охорони президентів США та королеви Англії.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну канадець вступив до лав Інтернаціонального легіону ЗСУ, а зараз передає свій досвід запорізьким тероборонцям.

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Що відомо про інструктора Запорізької ТРО

Канадець із позивним Hund 30 років прослужив у поліції й входив у команду охорони перших осіб держав – президентів США, прем'єр-міністрів Канади, королеви Англії та принца, а також нинішнього англійського короля Чарльза.

Після початку повномасштабної війни в Україну Hund вступив до міжнародного легіону. Чоловік був переконаний, що завдяки своєму досвіду зробить вклад у перемогу України.

У мене була 30-річна кар'єра в поліції, я входив до команди охоронців світових лідерів. Я був у реальних бойових умовах, де поліцейського можуть зарізати, побити, застрелити чи вбити. І це була моя повсякденна робота. Я служив в армії, але звільнився, бо Канада живе у мирі,

– сказав Hund.

Чому Hund приїхав в Україну

Чоловік зізнався, що мирне життя – не для нього. Він хотів бути у бойових умовах, тому вступив до лав поліції, де зрозумів, що "небезпека чекає на тебе весь час, не тільки під час війни". Тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, без жодного страху приїхав допомагати українцям.

Україна чудово справляється, але їй потрібна допомога, їй потрібна допомога всього світу. Саме тому я тут, щоб допомогти, як робив це як поліцейський. Допомогти людям, які готові боротися, але їм потрібно більше ресурсів, грошей, досвіду та тренувань, щоб перемогти велетня. Я завжди був воїном, я був першим у сім'ї, хто пішов служити до армії, а потім до поліції. Я завжди хотів допомогти, якщо когось пригнічують і завжди приходжу на допомогу,

– додав інструктор.