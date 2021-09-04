У заповіднику на Рівненщині молодик збив лисицю та знущався над трупом

На Рівненщині молодик на мотоциклі заїхав на територію заповідника "Біле озеро". Там він збив лисицю та познущався з загиблої тварини.

Заповідник розташований у Вараському районі на Рівненщині. Очевидно, інцидент трапився в ніч на 4 вересня.

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Молодик у заповіднику збив лисицю та знущався над твариною

У телеграмі "Новини.LIVE" повідомили, що молодик заїхав на територію парку, де рух автомобілям заборонений та збив лисицю.

Це здалося йому дуже смішним і він почав танцювати з трупом нещасної тваринки. Це зняли на камеру і тепер розшукують його, щоб притягнути до кримінальної відповідальності,

– мовиться у повідомленні.

Також у телеграмі опублікували відео, на якому видно особу чоловічої статі, яка танцює з мертвою тваринкою в руках.

Адміністратори місцевої сторінки varash_blog написали, що просять максимального розголосу, щоб знайти порушника.

Ймовірно, молодика вже притягували до відповідальності

У місцевій поліції виданню розповіли, що 30 серпня поліцейський притягнув до адміністративної відповідальності водія мотоцикла Loncіn. Ним виявився 20-річний житель села Собіщиці, адже він порушив правила ПДР на території заповідника "Біле Озеро".

У поліції запевнили, що наразі перевіряють, чи на відео той порушник, що й 30 серпня.

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