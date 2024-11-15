З'явилася можливість для військових змінити місце служби: нардеп озвучив побоювання щодо цього

15 листопада в Україні запустили в роботу нововведення, відтепер військові можуть перевестись з одного підрозділу в інший, подавши рапорт через вебпортал "Армія+". На перевірку рапорту відведено 72 години. Раніше було так, що командири погоджували переведення бійців, але доводилось чекати декілька місяців.

Про це в етері 24 Каналу зазначив народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко, зауваживши, що система тільки починає працювати, її треба тестувати й контролювати цей процес. Він наголосив, що робити це повинні не нардепи, а командири, Генштаб, Міноборони, аби врешті не було порожніх підрозділів.

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Задум правильний, але є побоювання

Зі слів Костенка, важливо не допустити ситуації, коли командир буде віддавати бійцю наказ виконати бойове завдання, а той почне одразу писати рапорт на переведення його в іншу частину, яка розташована не на лінії бойового зіткнення.

"Є застереження, командир може погоджувати переведення тільки тоді, коли військовий з бойової частини хоче перейти в тилову, а якщо з бойової у бойову – то самостійно. Але ж бойові частини теж різні, одна може бути в тилу, а інша на лінії фронту. Сподіваюсь, що це нововведення не підірве основи армії, сам задум – правильний", – підкреслив нардеп.

Зауважте! Переведення військовослужбовця в інший підрозділ можливе не частіше, ніж 1 раз на рік, і після 6 місяців служби у поточному підрозділі.

Командири рідко хочуть відпускати бійців в інші підрозділи

Часто бувало таке, що солдат, зі слів Костенка, хотів перевестись в інший підрозділ, але не міг. Адже командир не хотів відпускати свого бійця.

"Я скажу як людина, яка колись була командиром, що будь-який командир не хоче відпускати від себе досвідчених бійців, це питання ефективності. Якщо підрозділ нормально функціонує, то я робив все, аби людина в ньому залишилась. Якщо я знав, що завтра треба буде виконувати бойове завдання на лінії фронту, я робив так, щоб в мене був укомплектований підрозділ", – поділився нардеп.

На думку народного депутата, варто зрозуміти позицію командирів, які не хочуть переводити своїх бійців в інше місце, але також слід розділяти погляди й військових, у яких виникає бажання спробувати себе в іншому підрозділі. Наприклад, коли воїн має певні знання та навички і хотів би їх використати для виготовлення дронів, тому бажає перевестись в інший підрозділ, де цим займаються.

Але є такі солдати, зі слів Костенка, які служили в бойовій частині й просто хочуть втекти з поля бою. Тож кожна ситуація індивідуальна, командування має її розглянути й ухвалити відповідне рішення.

Якщо військовий з бойової частини хоче перейти в інший підрозділ для виробництва зброї, наприклад, це буде вважатись посадою в тилу. Це можна буде зробити, але тільки отримавши погодження командира,

– пояснив нардеп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що цей механізм розробляли Міноборони та ЗСУ у взаємодії з суспільством. У застосунку "Армія+" можна створити, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Про результат його перевірки бійців сповіщатимуть через цей вебпортал.

Якщо в переведенні буде відмовлено, будуть вказані причини такого рішення. Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, що в разі відмови буде передбачений захист прав військового. Необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міноборони.