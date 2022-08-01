У Закарпатській ОВА уточнили інформацію про відновлення роботи аеропорту "Ужгород"

Нещодавно голова Закарпатської облради зробив обнадійливу заяву, сказавши, що навіть під час воєнного стану в Україні можуть відкрити аеропорт для пасажирських перевезень. Однак зараз це лише бажання та наміри.

Про це заявив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Він вирішив скорегувати інформацію щодо роботи міжнародного аеропорту "Ужгород".

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Віктор Микита уточнив, що:

сьогодні летовище не готове приймати або відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу;

на територію Європейського Союзу; аеропорт не має відповідних дозвільних документів на початок роботи;

небо над Україною закрите, так само як і закриті усі аеропорти;

немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу;

світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси тощо.

Так, ми працюємо над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації. Але ми говоримо про процес – довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри,

– додав він.

Очільник Закарпатської ОВА також уточнив, що для виконання комплексу заходів залучені:

Міністерство інфраструктури України,

Украерорух,

СБУ,

ДСНС,

найкращі фахівці за напрямком приватної пасажирської і вантажної авіації та інші.

Що цьому передувало

На сесії Закарпатської обласної ради депутати виділили гроші на відновлення ужгородського аеропорту. Місцева влада виділила на це 26 мільйонів гривень. Голова облради розповідає, що станом на зараз це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень. Адже злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною. Тому літаки злітають у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке зараз закрито.

"Я впевнений, що за місяць-другий у нас полетять борти наших українських авіакомпаній, ті, які базуються сьогодні в Європі, в напрямку Відня, в напрямку, якщо потрібно, Праги, Мюнхена", – додав голова облради.

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