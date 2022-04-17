"Запросив на тренування": в Енергодарі тренер підставив дітей задля сюжету пропагандистів

В Енергодарі тренер з боксу запросив дітей на "тренування", але їх чекали пропагандистські ЗМІ, які хотіли зняти сюжет про окупований Енергодар.

Про це розповів кореспондент 24 каналу зі Запоріжжя.

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Він каже, що чоловікам на окупованих територіях російські військові намагаються роздавати повістки. Запорізька ОВА радить ігнорувати їх та не ходити до окупаційних військкоматів.

За його словами, на Запоріжжі бігають росЗМІ з камерами та знімають свої пропагандистські сюжети. Вони показують, що все "добре" на окупованих територіях.

Зокрема, кореспондент розповів про прикрий випадок в окупованому Енергодарі, де була відома школа боксу.

Там тренер запросив дітей на "тренування", мовляв школа відновлює роботу. Діти прийшли і побачили, що їм чекають росЗМІ, які вирішили зняти сюжет, що в Енергодарі "налагодилося життя",

– заявив журналіст.

Він додав, що згодом з’ясувалося, що тренер так вчинив, бо він є прихожанином церкви Московського патріархату. Також він привів туди московських попів, які розповідали дітям, що юні боксери – це добрі Іллі Муромці.

До слова, німецький журналіст Томас Репер, який робить репортажі з Маріуполя, виявився пропагандистом Кремля. Відомо, що він також відвідував ефір одного з головних рупорів Кремля Володимира Соловйова.

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