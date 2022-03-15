Запровадження посиленої комендантської години в Києві: Кличко пояснив причину такого рішення

Від вівторка, 15 березня, із 20:00 у Києві запроваджується комендантська година. Вона триватиме до 07:00 17 березня. Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому міська влада була змушена вдатися до такого кроку.

На час посиленої комендантської години буде заборонено пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.

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Відтак киян попросили підготуватися до такого режиму на найближчі дні.

"Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", – попередили в КМДА.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що причиною до такого кроку була пов'язана з безпекою людей. За його словами, в наступні 24 години очікується активні дії зі сторони ворога.

Варто додати, що комендантську годину запровадили не лише у Києві, а й у всій Київській області.