Укрзалізниця запровадить окремі купе для жінок: назвали 3 умови

В Укрзалізниці повідомили, що окрім запровадження жіночих купе працюють і над загальною безпекою. В нових та модернізованих вагонах з'являться камери відеоспостереження та кнопки виклику провідника.

Євген Лященко, голова правління Укрзалізниці, заявив, що безпека пасажирів незалежно від гендеру є фундаментальним пріоритетом. Окремі жіночі купе тестуватимуть протягом кількох місяців, а згодом приймуть рішення щодо їхнього масштабування.

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Як працюватимуть жіночі купе

В Укрзалізниці повідомили, що для впровадження жіночих купе потрібно дотриматися кількох умов: розробити IT-рішення, внести зміни до нормативних актів та провести консультації з юристами та міжнародними і українськими громадськими організаціями.

Євген Лященко заявив, що українські залізничники переймають світовий досвід і досліджують, як саме працюють жіночі купе в деяких країнах Європи та Азії. Також він наголосив, що безпека жінок має бути на першому місці, особливо під час повномасштабної війни. Та окремі вагони – це не єдине рішення Укрзалізниці. Наразі вже 15% вагонів, що курсують Україною, вже оснащені відеокамерами та кнопками виклику провідника.

Голова правління Укрзалізниці повідомив про посилене патрулювання, що запровадять у купейних вагонах та зауважив, що викорінити явище насильства у потягах допоможе також невідворотнє покарання за будь-який доведений прояв домагань.

Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане "пілот" з жіночими купе,

– повідомили в Укрзалізниці.

Також в Укрзалізниці заявили, що те, чи поширюватимуть це нововведення на більшу кількість вагонів, залежатиме винятково від попиту та відгуків. Там також нагадали, що раніше, 2010 року, жіночі вагони вже впроваджували, але вони не набули популярності.

На першому етапі тестування квитки в жіночі купе можна буде придбати винятково у застосунку УЗ.

Окрім того, начальниця відділу комунікацій Укрзалізниці Анастасія Золотарьова заявила, що ціни на квитки в окремих жіночих купе не відрізнятимуться від цін на звичайні квитки.

Передісторія появи жіночих купе

Петиція про окремі жіночі купе з'явилася на сайті Кабміну 15 травня. Її авторка, Ольга Ожогіна, запропонувала додати у застосунок Укрзалізниці фільтр "стать", за допомогою якого жінки могли б обрати купе без чоловіків. Фільтр застосовувався б у потягах, що їдуть довше шести годин.

Цю петицію Ожогіна обґрунтувала питанням безпеки.

Оскільки АТ "Укрзалізниця" є державним підприємством, просимо впровадити окремий вагон для жінок та чоловіків для створення безпечних та психологічно комфортних умов для перевезень, згідно із пунктом 6 Статуту підприємства,

– написала авторка.

Наголосила жінка і на непоодиноких випадках домагань, насильства та навіть зґвалтувань, що вже фіксувала поліція. Також вона запропонувала створити не тільки окремі жіночі, але і чоловічі купе.