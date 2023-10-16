Чи будуть графіки відключення світла: у Міненерго зробили важливу заяву

В Україні готуються до можливих масованих атак по енергетичних об'єктах. На тлі цього українців турбує питання, чи запроваджуватимуть графіки відключення світла.

В Міненерго опублікували офіційну заяву. У ній відомство відповіло на питання, пов'язане з можливим запровадженнями графіків відключення світла.

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Чи очікувати українцям на графіки відключення світла

У відомстві зазначають, що напередодні опалювального сезону соціальними мережами масово шириться інформація, що в Україні нібито застосовуватимуть графіки відключення електроенергії.

З цього приводу Міністерство енергетики повідомляє. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни,

– наголошують у відомстві.

Водночас зазначають, що запровадження графіків відключення світла можливе винятково у випадку, якщо здійснюватимуться масовані обстріли росіянами. Внаслідок чого буде пошкодження енергетичного обладнання. Також це може статися у випадку технологічних порушень або несприятливих погодних умов.

У міністерстві підкреслюють, що енергетики готують енергетичну систему до опалювального сезону. Тим часом відомство звертається до українців. Їх закликають бути пильними і використовувати лише офіційну та достовірну інформацію.

Міненерго готується до можливих блекаутів

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук наголосила, що у відомстві відпрацьовують різні варіанти. Мовиться як про найоптимістичніші, так і найпесимістичніші. Водночас вона переконує, що зробили практично все, що від відомства залежало, щоб не було блекаутів.

Розуміємо, що ворог не перестане атакувати, і від того, наскільки влучними будуть його атаки і наскільки сильними будуть ураження, буде залежати й те, будемо ми з блекаутами чи ні. Але ми маємо колосальний досвід, пройшовши минулу зиму,

– зазначила вона.

За її словами, у Міненергетики готові по всіх напрямках. Крім того, у відомстві розуміють, як діяти. Також намагатимуться робити все для того, щоб відключення, якщо вони будуть через обстріли росіян, були максимально короткими.