П'ятий запуск за місяць: КНДР вчергове запустила балістичну ракету в бік Японії

У листопаді КНДР чотири рази запускала балістичні ракети на фоні спільних навчань Південної Кореї та США. За менш ніж два тижні вона знову повторила запуск.

На цей раз не вдалося визначити яку балістичну ракету запустила Північна Корея. Про це повідомили військові Південної Кореї.

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Що відомо про запуск ракети

Відомо, що ракета цього разу полетіла у бік Японії. Це стало першою провокацією держави за тиждень та п'ятою за місяць.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS), який оголосив про запуск, наразі не надав інших подробиць. Також повідомляється, що попередній запуск балістичної ракети малої дальності в Східне море відбулось 9 листопада.

У виданні зазначили, що запуск балістичної ракети відбувся після того, як КНДР попередила, що вдасться до "жорсткіших" військових дій. Вона пообіцяла зробити це, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть свою кампанію з посилення розширеного стримування своїх регіональних союзників.

Попередні запуски ракет КНДР

Вперше у листопаді КНДР запустила одразу 10 ракет 2 числа. Запуск відбувся через морський кордон Південної Кореї у бік Японського моря.

Уже наступного дня Північна Корея запустила ракети знову у бік Східного моря. Тоді повідомили, що країна випустила 3 ракети.

Втретє за тиждень КНДР випустила 4 ракети 5 листопада. Цього разу – в бік Жовтого моря. Ця провокація відбулася в останній день розширених масштабних спільних авіаційних навчань Південної Кореї та США "Пильний шторм".

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