Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 27 листопада прибув до Києва для участі у пам'ятних заходах. Сторони обговорили запуск Спецтрибуналу щодо злочинів Росії, для якого потрібно ще понад шість ратифікацій.

Про це повідомив Андрій Сибіга у соцмережі X.

Про що розповів Сибіга

Під час переговорів йшлося про дипломатичні зусилля для досягнення миру та ситуацію на передовій. Сторони також детально зупинилися на наслідках постійних російських атак.

Окремою темою переговорів став новий чотирирічний План дій Ради Європи для України. Загальна вартість цієї програми підтримки становить близько 70 мільйонів євро.

Андрій Сибіга подякував Алену Берсе за особисте лідерство, яке дозволило перевести створення Спеціального трибуналу для Росії та Комісії з розгляду претензій із попередніх планів у площину практичної роботи.

Цього тижня Верховна Рада схвалила приєднання України до Керівного комітету Спеціального трибуналу, і 39 держав та організацій готові взяти участь,

– підкреслив Сибіга.

Він пояснив, що трибуналу для повноцінного запуску необхідно ще понад шість ратифікацій від країн-партнерів. Водночас для початку функціонування Комісії з розгляду претензій потрібно забезпечити ще тринадцять ратифікацій міжнародних угод.

Російська агресія показує, наскільки життєво важливими є історична пам'ять і справедливість. Злочини минулого ніколи не повинні повторитися, а злочини сьогодення не мають залишитися безкарними,

– наголосив Сибіга.

Він закликав усіх міжнародних партнерів оперативно завершити необхідні юридичні процедури, аби наступний рік став роком правосуддя. Також генсек Ради Європи Ален Берсе приєднався до вшанування пам'яті жертв Голодомору на жалобних заходах.

Нагадаємо, що Верховна Рада 25 листопада підтримала приєднання України до Керівного комітету Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії. Держава стала десятою учасницею механізму.