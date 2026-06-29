В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розберемося, що таке цифрове євро, як його створення вплине на ринок та чого очікувати інвесторам.

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Що таке цифрове євро?

Цифрове євро є новим електронним засобом платежу, який планують зробити безкоштовним і доступним для кожного громадянина. Як і традиційна готівка, ця валюта діятиме на всій території єврозони, забезпечуючи високий рівень безпеки та конфіденційності.

Проєкт входить до переліку заходів, спрямованих на зміцнення стратегічної автономії Європи. CBDC функціонуватиме як цифрова форма грошей центрального банку, яку випускатиме та підтримуватиме Європейський центральний банк (ЄЦБ). При цьому нова валюта має доповнювати, а не повністю замінювати наявні банківські послуги та паперові гроші.

Споживачі зможуть зберігати кошти у спеціальному цифровому гаманці зі встановленим лімітом витрат, точний розмір якого наразі не визначено. Система розрахована на підтримку як онлайн, так і офлайн-платежів.

Як цифрове євро змінить фінансовий ринок?

Впровадження цифрового євро не означає повної заміни звичних грошей, оскільки цей інструмент створюється як додаткова альтернатива для користувачів. Нова цифрова валюта функціонуватиме паралельно з готівкою.

Готівка збереже свій статус законного платіжного засобу і надалі співіснуватиме як із цифровим євро, так і з приватними електронними системами платежів – про це говорять і у Європейському центральному банку.

Цифрове євро стане єдиним платіжним рішенням для всієї Європи, спрощуючи розрахунки між продавцями та покупцями. Воно також зменшить залежність від іноземних платіжних систем, посилить конкуренцію на ринку та допоможе бізнесу скоротити витрати на платіжні послуги.

Коли очікувати впровадження CBDC?

За умови відсутності заперечень на пленарному засіданні законодавці мають розпочати переговори з Єврорадою та Єврокомісією вже наступного місяця, розраховуючи на остаточне затвердження пакета заходів до кінця поточного року.

Європейський центральний банк, який має намір запустити 12-місячний пілотний проєкт цифрового євро у другій половині 2027 року із запланованим повномасштабним релізом у 2029 році, очікує на ухвалення парламентом фінальної позиції.

Які наслідки для інвесторів та ринку криптовалют?

Загалом для звичайних користувачів впровадження цифрового євро не принесе кардинальних змін, оскільки цей інструмент стане ще однією валютною альтернативою, яка для когось може виявитися зручнішою. Водночас для криптоінвесторів ситуація виглядає не так однозначно.

Новий актив може відібрати певну частку ринку, зокрема у стейблкоїнів, оскільки частина користувачів спроможна перейти на централізовану та регульовану державою ініціативу. Проте значний відтік ліквідності залишається під питанням, адже криптосфера та стейблкоїни існують уже тривалий час і встигли закріпитися на ринку.

Ключовим моментом у цьому процесі є не пряма конкуренція між цифровим євро та стейблкоїнами, а різні ніші, які вони охоплюють. Цифрове євро розробляється насамперед як роздрібний платіжний інструмент для повсякденних розрахунків усередині єврозони, що виступатиме аналогом банківської картки чи готівки, а не як засіб для криптотрейдингу, сектору DeFi чи масштабних міжнародних переказів.

CBDC – шлях до більшого контролю?

На початку 2026 року у ЄС набрала чинності директива DAC8, яка запровадила автоматичний обмін інформацією про криптоактиви між країнами-членами. Нові регуляторні правила охоплюють діяльність криптобірж, постачальників криптогаманців, а також компаній, що надають послуги резидентам ЄС. Крім того, ЄЦБ підтримав ініціативу щодо передачі функцій нагляду за крипторинком до Європейського управління з цінних паперів і ринків (ESMA), що передбачає створення єдиного органу контролю замість національних регуляторів.

Водночас завершується двотижневий термін до остаточного впровадження вимог європейського регламенту MiCA. Наразі лише 210 із понад 1200 криптокомпаній, які мали попередню реєстрацію, змогли отримати повноцінні ліцензії постачальників послуг криптоактивів (CASP), що становить 17% від загальної кількості.

Після 1 липня організації без відповідної ліцензії будуть змушені пройти процедуру офіційного схвалення, припинити роботу, об'єднатися з іншими гравцями або повністю залишити ринок ЄС.

Подібні заходи свідчать про прагнення європейських інституцій забезпечити максимальну прозорість усіх анонімних операцій, що фактично нівелює концепцію конфіденційності криптовалют. У цьому контексті впровадження цифрового євро розглядається як інструмент для подальшого посилення державного контролю над фінансовими потоками.

Що очікувати далі?

Повноцінне впровадження цифрового євро є довгостроковою перспективою, розрахованою на кілька років, за які фінансова система може зазнати суттєвих змін.

Головний фокус цієї ініціативи зміщується у площину державного регулювання, де інтеграція CBDC виступає інструментом посиленого контролю за транзакціями користувачів. З одного боку, це забезпечує повну відповідність законодавчим нормам і прозорість, з іншого – створює серйозні обмеження для інвесторів, які орієнтуються на приватність фінансових потоків.

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Запуск цифрового євро є спробою традиційної банківської системи перехопити ініціативу у фінтех-компаній та зберегти суверенітет. Для інвесторів це означає формування чіткого поділу ринку на два сегменти:

повністю контрольований державний простір для розрахунків;

децентралізований крипторинок для управління капіталом і захисту від інфляційних ризиків.

Посилення моніторингу через CBDC, паралельно з впровадженням директив DAC8 та MiCA, остаточно закріплює курс європейських регуляторів на ліквідацію анонімності.

Головна інтрига полягає в тому, чи зможе ЄЦБ запропонувати бізнесу та користувачам реальні економічні стимули, окрім регуляторних вимог, адже успіх проєкту залежатиме від реальної зручності інтерфейсів та швидкості транзакцій у повсякденному житті.

Враховуючи досвід тестування цифрових валют в інших регіонах, європейському регулятору доведеться балансувати між жорстким фінансовим моніторингом та збереженням привабливості нового інструменту для пересічного громадянина.