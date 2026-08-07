Росіяни цинічно публікували масові пуски балістики: у ЦПД пояснили такий крок

Російські окупанти нещодавно масовано атакували Україну. Ворог цинічно опублікував відео запуску балістичних ракет.

Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Навіщо росіяни публікували пуски балістичних ракет?

Коваленко заявив, що Росія навмисно публікує кадри запусків балістичних ракет по Києву та Київщині, щоб впливати на власне населення.

За його словами, таким чином Кремль намагається відвернути увагу окупантів від внутрішніх проблем, а саме: дефіциту пального, ударів по території Росії, вибухів і щоденних атак.

Просто режим Путіна інакше не вміє, тому і перемикає свідомість любителів дешевої ковбаси та "зетників" на цю картинку,

– заявив Коваленко.

Він зазначив, що російська влада уникає згадок про ситуацію в Бєлгороді та прикордонних регіонах, які фактично стали прифронтовими.

Водночас приховати наслідки ударів по російських об’єктах і пожежі на підприємствах не вдалося. Він також звернув увагу, що частина росіян не повірила офіційним заявам щодо загибелі людей на пляжі в Геленджику, поклавши відповідальність на роботу російської ППО.

На думку Коваленка, Кремль намагається створити для населення картинку контролю ситуації через демонстрацію ударів по Україні. Однак це не змінює факту регулярних атак по території Росії, зазначив оглядач.

Чому Росія так часто атакує Україну балістикою?

Росія упродовж останніх тижнів посилено атакує Київ балістичними ракетами. Диктатор Путін хотів донести росіянам важливий для нього меседж, але Україна зменшила ефект.

Політолог Петро Олещук заявив, що лише за серпень окупанти вже випустили кілька десятків балістичних ракет. Він зазначив, що незалежно від того, чи атакували б Сили оборони склади Wildberries, ця балістика все одно б полетіла по Україні.

На думку Олещука, посилення ударів балістичними ракетами, які вони накопичували на літо – інформаційна кампанія, якою Росія мала б перекрити своє повільне просування на фронті.