Заради 13 законопроєктів: Верховна Рада збирається на позачергове засідання

Президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання парламенту на 2 листопада. Нардепи мають розглянути 13 важливих соціальних та медичних законопроєктів.

Зберуться нардепи на роботу о 16:00. Відповідне розпорядження вже оприлюднили у парламенті, підписав його спікер Руслан Стефанчук.

Раніше Зеленський скликає позачергове засідання Ради для розгляду медичних питань

Нардепи розглянуть покарання за фальсифікацію сертифікатів про щеплення

Частина законопроєктів стосуються протидії поширенню коронавірусу в Україні. Зокрема, політики можуть проголосувати за відповідну постанову парламенту.

Також на розгляді буде законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу: щодо покарання за підробку ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію.

Які законопроєкти розглядатимуть:

Законопроєкт про внесення змін до законодавчих актів щодо Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.

Проєкт закону щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості.

Внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства.

Внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання тютюнових виробів.

Внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо держреєстрації лікарських засобів під зобов'язання.

Проєкт постанови Верховної Ради щодо протидії поширенню коронавірусу.

Внесення змін до Кримінального Кодексу щодо відповідальність за підробку документів про проведення щеплень.

Внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення сферою управління сферою охорони здоров'я.

Законопроєкт про вдосконалення Єдиного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.

Внесення змін щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

Внесення змін до "Закону про політичні партії в Україні".

Внесення змін до "Закону про реабілітацію осіб з інвалідністю".



Розпорядження підписав Стефанчук / Фото Верховної Ради

Нардепи сможуть змінити календарний план сесії

За словами спікера Руслана Стефанчука, нардепи можуть змінити календарний план сесії та провести з 16 листопада три пленарні тижні поспіль. Причина – у комітетах накопичилось багато важливих законопроєктів. Стефанчук дав доручення регламентному комітету розглянути це питання,