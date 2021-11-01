Заради 13 законопроєктів: Верховна Рада збирається на позачергове засідання
Джерело:Телеграм Верховної Ради
Президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання парламенту на 2 листопада. Нардепи мають розглянути 13 важливих соціальних та медичних законопроєктів.
Зберуться нардепи на роботу о 16:00. Відповідне розпорядження вже оприлюднили у парламенті, підписав його спікер Руслан Стефанчук.
Раніше Зеленський скликає позачергове засідання Ради для розгляду медичних питань
Нардепи розглянуть покарання за фальсифікацію сертифікатів про щеплення
Частина законопроєктів стосуються протидії поширенню коронавірусу в Україні. Зокрема, політики можуть проголосувати за відповідну постанову парламенту.
Також на розгляді буде законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу: щодо покарання за підробку ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію.
Які законопроєкти розглядатимуть:
- Законопроєкт про внесення змін до законодавчих актів щодо Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.
- Проєкт закону щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості.
- Внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства.
- Внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання тютюнових виробів.
- Внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо держреєстрації лікарських засобів під зобов'язання.
- Проєкт постанови Верховної Ради щодо протидії поширенню коронавірусу.
- Внесення змін до Кримінального Кодексу щодо відповідальність за підробку документів про проведення щеплень.
- Внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення сферою управління сферою охорони здоров'я.
- Законопроєкт про вдосконалення Єдиного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.
- Внесення змін щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.
- Внесення змін до "Закону про політичні партії в Україні".
- Внесення змін до "Закону про реабілітацію осіб з інвалідністю".
Розпорядження підписав Стефанчук / Фото Верховної Ради
Нардепи сможуть змінити календарний план сесії
За словами спікера Руслана Стефанчука, нардепи можуть змінити календарний план сесії та провести з 16 листопада три пленарні тижні поспіль. Причина – у комітетах накопичилось багато важливих законопроєктів. Стефанчук дав доручення регламентному комітету розглянути це питання,