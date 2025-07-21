Ганяю усіх копняками, – Садовий про часті відрядження за кордон

Відрядження за кордон приносять місту значні інвестиції. Лише останнє закордонне відрядження принесло місту десятки мільйонів доларів інвестицій.

Міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі 24 Каналу розповів, що регулярно їздить у відрядження, щоб залучити додаткові кошти до бюджету міста. Під час таких зустрічей, форумів та конференцій він веде переговори з посадовцями, аби укладати вигідні для Львова угоди.

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Скільки інвестицій принесли до бюджету останні поїздки?

Він додав, що під час останньої поїздки до Риму місто уклало угоди на суму понад 22 мільйони євро. Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує додаткові кошти в очисні споруди Львова, оскільки частина стоків потрапляє в Балтійське море.

Ганяю всіх копняками. Бо кожна поїздка – це 500 тисяч, це мільйон доларів, і все це йде в бюджет міста. Місто має з цього профіт. Якщо сидиш на одному місці – що ти висидиш? Маєш покликання йти воювати – йди воюй. Маєш покликання бути корисним – будь корисним,

– сказав Андрій Садовий.

Крім того, він підписав ще одну угоду з міністром закордонних справ Литви щодо реконструкції частини Координаційного центру з психічного здоровʼя MentalHealth. Інвестиції становлять 650 тисяч євро. Для цього, за словами Садового, він провів переговори з великою кількістю послів і членів урядів різних країн, здобувши нові міжнародні контакти.