Зараз у Бердянську, рухаються у напрямку Маріуполя, – Верещук про колону з гумвантажем
13 березня 2022 , 09:56Читать новость на русском
Ірина Верещук розповіла, що зараз із колоною гуманітарного вантажу, яка ще 12 березня виїхала до Маріуполя. Наразі вона у Бердянську.
Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук нагадала, що ще 12 березня колона з гуманітарною допомогою вирушила зі Запоріжжя до Маріуполя, повідомляє 24 канал.
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Гумдопомога все ще їде до Маріуполя
Вони (колона з гумдопомогою – 24 канал) зараз перебуває у Бердянську та рухається у напрямку Маріуполя,
– зазначила Верещук.
Вона висловила щире сподівання, що вже ввечері 13 березня звітуватиме про результат, який буде позитивний для України.
Верещук про доставку гумвантажу до Маріуполя: дивіться відео