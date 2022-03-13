Зараз у Бердянську, рухаються у напрямку Маріуполя, – Верещук про колону з гумвантажем

Ірина Верещук розповіла, що зараз із колоною гуманітарного вантажу, яка ще 12 березня виїхала до Маріуполя. Наразі вона у Бердянську.

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук нагадала, що ще 12 березня колона з гуманітарною допомогою вирушила зі Запоріжжя до Маріуполя, повідомляє 24 канал.

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Гумдопомога все ще їде до Маріуполя

Вони (колона з гумдопомогою – 24 канал) зараз перебуває у Бердянську та рухається у напрямку Маріуполя,

– зазначила Верещук.

Вона висловила щире сподівання, що вже ввечері 13 березня звітуватиме про результат, який буде позитивний для України.

Верещук про доставку гумвантажу до Маріуполя: дивіться відео