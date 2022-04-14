Зараз гаряча фаза, – у Міноборони наголосили на загрозі ракетних ударів по всій Україні
В Україні триває гаряча фаза війни. На жаль, загроза нових ракетних ударів ворога залишається по всій території держави. Активні бої тривають на Сході та Півдні.
Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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Вона зазначила, що активні бої тривають на Сході та Півдні України, тож ситуація там залишається складною.
На сьогодні зберігається загроза ракетних ударів по всій Україні. У нас триває війна, і зараз її гаряча фаза,
– наголосила Маляр.
Як зауважила заступниця очільника Міноборони України, зараз найчастіше ворог завдає авіаударів у таких напрямках:
- Запоріжжя;
- Харківщина;
- Донеччина.
Ганна Маляр додала, що не у всіх випадках ворог діє передбачувано та зрозуміло щодо своєї тактики ведення війни. У певних ситуаціях окупанти діють емоційно, зокрема, коли ціляться по цивільних об'єктах.
Ганна Маляр розповіла про гарячі точки та загрози авіаударів: дивіться відео