Зараз гаряча фаза, – у Міноборони наголосили на загрозі ракетних ударів по всій Україні

В Україні триває гаряча фаза війни. На жаль, загроза нових ракетних ударів ворога залишається по всій території держави. Активні бої тривають на Сході та Півдні.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Актуально Тактика проста, – Мусієнко пояснив, навіщо Путіну вибухи в Росії

Вона зазначила, що активні бої тривають на Сході та Півдні України, тож ситуація там залишається складною.

На сьогодні зберігається загроза ракетних ударів по всій Україні. У нас триває війна, і зараз її гаряча фаза,

– наголосила Маляр.

Як зауважила заступниця очільника Міноборони України, зараз найчастіше ворог завдає авіаударів у таких напрямках:

Запоріжжя;

Харківщина;

Донеччина.

Ганна Маляр додала, що не у всіх випадках ворог діє передбачувано та зрозуміло щодо своєї тактики ведення війни. У певних ситуаціях окупанти діють емоційно, зокрема, коли ціляться по цивільних об'єктах.

Ганна Маляр розповіла про гарячі точки та загрози авіаударів: дивіться відео