Зараз гаряча фаза, – у Міноборони наголосили на загрозі ракетних ударів по всій Україні

14 квітня 2022 , 19:17
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В Україні триває гаряча фаза війни. На жаль, загроза нових ракетних ударів ворога залишається по всій території держави. Активні бої тривають на Сході та Півдні.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.  

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Вона зазначила, що активні бої тривають на Сході та Півдні України, тож ситуація там залишається складною. 

На сьогодні зберігається загроза ракетних ударів по всій Україні. У нас триває війна, і зараз її гаряча фаза,
 – наголосила Маляр. 

Як зауважила заступниця очільника Міноборони України, зараз найчастіше ворог завдає авіаударів у таких напрямках: 

  • Запоріжжя; 
  • Харківщина;
  • Донеччина. 

Ганна Маляр додала, що не у всіх випадках ворог діє передбачувано та зрозуміло щодо своєї тактики ведення війни. У певних ситуаціях окупанти діють емоційно, зокрема, коли ціляться по цивільних об'єктах. 

Ганна Маляр розповіла про гарячі точки та загрози авіаударів: дивіться відео 

 

Автор: Тетяна Сукач