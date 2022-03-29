Зараз головне - поховати по-людськи загиблих, – мер Ірпеня
29 березня 2022 , 11:20Читать новость на русском
Українські військові звільнили Ірпінь під Києвом від російських загарбників. Міський голова назвав, що основного треба зробити тепер.
Олександр Маркушин каже, що спершу треба поховати по-людськи загиблих. Також наголошує, що в місто поки повертатись не можна, повідомляє 24 канал.
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Зараз ми вивозимо всіх, хто тут був у час окупації. Нам треба зробити тут свою роботу. Зараз завдання максимальне – поховати тих людей, які загинули. Бо ці виродки по наших мешканцях стріляли,
– сказав він.
Маркушин додав, що тіла будуть максимально шукати й хоронити як слід.
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