Зараз м'яч на полі Єврокомісії, – Кулеба про рішення щодо членства України в ЄС

Україна подала заявку на членство в Євросоюзі, після чого Європарламент рекомендував надати нашій державі статус кандидата на вступ до ЄС. Згодом Європейська Рада доручила Єврокомісії дати оцінку заявки України на членство в ЄС. Доля української заявки наразі в руках Єврокомісії.

Україна не тільки буде кандидатом на членство в ЄС, але й увійде до Євросоюзу

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про останнє засідання Ради ЄС. На ньому було визнано європейські прагнення та європейський вибір України.

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Кулеба зазначив, що наразі "м'яч на полі" Єврокомісії, з якою активний діалог веде віцепрем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

Зараз м'яч на полі Єврокомісії. Моя колега, віцепрем'єрка з європейської інтеграції Ольга Стефанішина активно з ними веде діалог для того, щоб максимально прискорити всі процеси,

– сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що Україна не тільки буде кандидатом на членство в ЄС, але й увійде до Євросоюзу.

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