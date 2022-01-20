Зараз найкращою санкцією є підсилення України, – Чалий

США представили новий пакет санкцій проти Кремля. Проте вони ніяк не вплинуть на Росію.

Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній посол України у США Валерій Чалий. За його словами, найкращі санкції зараз є геть іншими.

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Чалий: Ціна атаки Росії має бути більшою, аніж їх цілі

Чалий пригадав, що згідно зі статутом ООН Україна має право на самооборону, але це зовсім не реалізують. Зараз потрібне поставлення озброєння й солідарна позиція не тільки США, Великої Британії та Канади, але й усіх країн Євросоюзу.

Найкраща санкція зараз – підсилення України, щоб ціна російської атаки була набагато більшою, аніж їхні цілі,

– наголосив він.

Експосол також відзначив, що дякує за підсилення України в плані оборони країнам Балтії. Таких же кроків варто чекати й від інших країн. "У цьому буде єдиний вихід", – додав Чалий.

Росія розуміє що у разі повномасштабного вторгнення вони отримають режим взаємовідносин, який зовсім не хочеться отримати. Я думаю, що треба вже зараз закріпити позицію, що будь-яке подальше просування Росією викличе "пекельні санкції". Валерій Чалий Експосол України у США

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