Зараз найкращою санкцією є підсилення України, – Чалий
Джерело:24 канал
США представили новий пакет санкцій проти Кремля. Проте вони ніяк не вплинуть на Росію.
Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній посол України у США Валерій Чалий. За його словами, найкращі санкції зараз є геть іншими.
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Чалий: Ціна атаки Росії має бути більшою, аніж їх цілі
Чалий пригадав, що згідно зі статутом ООН Україна має право на самооборону, але це зовсім не реалізують. Зараз потрібне поставлення озброєння й солідарна позиція не тільки США, Великої Британії та Канади, але й усіх країн Євросоюзу.
Найкраща санкція зараз – підсилення України, щоб ціна російської атаки була набагато більшою, аніж їхні цілі,
– наголосив він.
Експосол також відзначив, що дякує за підсилення України в плані оборони країнам Балтії. Таких же кроків варто чекати й від інших країн. "У цьому буде єдиний вихід", – додав Чалий.
Росія розуміє що у разі повномасштабного вторгнення вони отримають режим взаємовідносин, який зовсім не хочеться отримати. Я думаю, що треба вже зараз закріпити позицію, що будь-яке подальше просування Росією викличе "пекельні санкції".
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