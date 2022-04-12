Зараз триває гаряча фаза війни, – Маляр про бої на Донбасі

Росіяни відправили велику кількість своїх військ та техніки на Донбас. Зараз там триває гаряча фаза війни.

Говорити про якесь затишшя наразі рано. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує 24 канал.

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Минулої доби Збройні Сили України відбили 6 атак ворога. Зараз у нас більше таких територій, які вже відбиті й на які окупанти не потрапили.

Сьогодні не можна говорити про якесь затишшя. Інтенсивність боїв знизилася, якщо дивитися по карті й по регіонах України,

– розповіла чиновниця.

Однак, якщо вимірювати це зброєю та намаганнями ворога потрапити вглиб України, то інтенсивність не спадає.

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