"Зараз в Україні гинуть діти": у Москві затримали дівчину з антивоєнним плакатом

Путінський режим продовжує душити будь-які намагання росіян заявити про свою підтримку Україні. Цього разу на одиночний пікет у Москві вийшла дівчина, і її одразу ж затримали.

Ця акція відбулася на Манежній площі. Про неї повідомили 18 березня.

До теми На вулицях Білорусі та Росії почався антивоєнний рух

Черговий одиночний антивоєнний пікет і чергове затримання

На опублікованих в мережі кадрах видно, як дівчина вийшла з антивоєнним плакатом. За мить до неї підходять поліцейські та ведуть у невідомому напрямку.



Як і раніше, поліцейські затримали активістку та вивели геть із площі / Фото взято з телеграм-каналу NEXTA Live

Додамо, що на плакаті нічого незаконного не написано. Дівчина лише наголосила на жахах, які відбуваються в Україні. Водночас ці жахи мають прямий стосунок до Росії.

Про що хотіла заявити дівчина своїм плакатом: пряма мова

За цей плакат я отримаю штраф у 50 тисяч рублів (майже 13,6 тисячі гривень). Я стою тут заради вашого майбутнього та майбутнього України.

Люди, не будьте байдужими. Прямо зараз в Україні гинуть діти, а російські матері втрачають своїх синів. Так бути не повинно.



Дівчина лише хотіла заявити, що в Україні вмирають діти, а російські матері втрачають своїх синів / Фото взято з телеграм-каналу NEXTA Live

За антивоєнні мітинги на Росії можна отримати 15 років в'язниці

З 4 березня на Росії діє кримінальна відповідальність за поширення неправильної інформації про дії російських Збройних сил. Вона передбачає до 15 років позбавлення волі.

У Кремлі переконують, що в Україні вони проводять так звану "спецоперацію", у результаті якої начебто страждає лише українська військова інфраструктура та ніхто не гине. Тому будь-які інші твердження прирівнюються до неправдивих.

Актуально Журналістці, яка в ефірі росТБ вийшла з антивоєнним плакатом, призначили покарання

Зверніть увагу – У Москві на мітингу затримували за "два слова": дивіться відео 24 каналу