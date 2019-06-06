Заробітчани, які налякали США: факти про найжорстокішу банду Нью-Йорка

У XIX столітті, коли Нью-Йорк ще не був розбудованим мегаполісом, у місті вирувало беззаконня. Численні ірландські мігранти, які мали б стати робочою силою на благо місцевого населення, вигадали для себе інший, легший спосіб заробітку, і тримали в жаху всіх жителів.

Створення банд

Наприкінці XIX століття в Нью-Йорку панували бідність, расизм, наплив іммігрантів, корупція у владі та постійні бунти проти призову на війну. В таких умовах як місцеві, так і приїжджі жителі почали гуртуватися в банди гангстерів. Суспільство розбилося на так звані "племена", які постійно вели між собою боротьбу.

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Перші банди організували ірландцями, а їхнім домом став район, який отримав назву "Кут п'яти вулиць". Щонеділі в цьому районі з'являлися нові угруповання з дивними назвами – "Гвардія Роача", "Потворні циліндри", "Мертві кролики" та інші.



Перші банди організували ірландці

Центром зустрічей банд стала стара пивоварня, яка перетворилася на притулок, жителі якого практично не покидали приміщення. Вони підстерігали своїх сусідів або відвідувачів, в яких була їжа або корисні речі, били їх по голові й відбирали усе.



Банди використовували жорстокі схеми заробітку

В "Пивоварні" часто траплялися вбивства, а захороненням жертв ніхто не займався. Зазвичай тіла закопували в підвалі кнайпи або ж неподалік від неї. Сама ж вулиця, на якій розташовувався заклад, отримала поміж місцевого населення назву "Алея вбивць".

Схеми заробітку

Банди отримували наживу в різні способи:

• Собачі бої

Популярними у цій місцевості були собачі бої, на яких можна було добре заробити. Деякі банди мали прейскурант на свої послуги, ціни на побиття та вбивство різнилися в 100 доларів.

• Гасіння пожеж

Ледь не кожна банда того часу мала свій загін пожежників, які дійсно виїжджали гасити у місті пожежу. Після такого благородного вчинку до них краще ставились місцеві жителі.



Майже кожна банда мала свій загін пожежників

Однак банда могла добряче нажитися під час пожежі, виносячи будинку цінні речі. Охочих гасити полум'я іноді було так багато, що справа доходила до сутичок поміж бандами, в результаті чого дім згоряв до тла.

• Використання лікарських препаратів

Згодом члени банд навчилися використовувати у цілях грабунку лікарські препарати. За такою схемою гангстери працювали у пабах по двоє. Один із них, зазвичай жінка, відволікав жертву, а інший – підсипав їй кінську дозу снодійного. Після того, як нещасний відключався, його оббирали до нитки.



Лікарські препарати, якими користувались банди Нью-Йорка

Часто грабіжники не розраховували дозу лікарського препарату, тож прокинутися після такого випадку вдавалося не всім.

• Грабунки цвинтарів

Ще одним поширеним способом "заробітку" був цвинтарний грабунок. Такі злодії викопували на кладовищах свіжі трупи та продавали їх студентам-медикам.

Відсіч оскаженілим заробітчанам

Епоха панування нью-йоркських банд закінчилася на початку Громадянської війни. Гангстери організували серію бунтів, які тривали чотири доби. Протестувальники руйнували та спалювали все на своєму шляху.

З масою бунтівників не могла впоратися поліція з усього округу, тож до наведення порядку довелося долучити військових. Лише останні змогли дати відсіч оскаженілому натовпу.

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Велика частина бунтівників згоріли в місцевому арсеналі, під час спроби його захоплення. До решти військові застосували зброю. Після придушення бунту, кількість убитих сягала кількох тисяч, а декілька кварталів були спалені до тла.



Військові змогли дати відсіч бандам Нью-Йорка

Після цих подій активність банд значно впала. Деякі з колишніх членів переховувались у інших містах, хтось подався у політику, а інші почали займатися так званою "організованою" злочинністю.

Історія місцевих гангстерів закарбувалася в масовій світовій культурі. Чи не найвідомішим прикладом є історичний кримінальний фільм Мартіна Скорсезе із промовистою назвою "Банди Нью-Йорка".

Дивіться трейлер до фільму "Банди Нью-Йорка":