Заробітки за кордоном: в які країни виїжджають українці і скільки їм платять

Українці без проблем знаходять роботу у Польщі, Чехії, Італії чи Німеччині. Мільйони людей виїжджають за кордон й лише за перше півріччя 2021 року на заробітки відправилось майже 2 мільйони українців.

Люди масово виїжджають через пошуки стабільності й, звісно, коштів. Їм доводиться залишати сім'ю, друзів та покидати своє звичне життя вдома, аби заробити на чужині.

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Лише Польща щороку видає нашим громадянам майже 1 мільйон 800 тисяч офіційних дозволів на роботу. Ні для кого не секрет, що далеко не всі мігрують легально.

"За різними підрахунками й за даними експертів, на сьогодні обсяг трудової міграції сягає 2 – 3 мільйони українців. Багато експертів називає ще більші цифри", – зазначила заступниця міністра економіки України Світлана Глущенко.

Які професії люди обирають за кордоном

Більшість українців їдуть на 3 – 6 місяців, повертаються додому й знову їдуть. Експерти припускали, що пандемія коронавірусу призупинить цей рух, адже з початком карантинних обмежень на батьківщину повернулися майже пів мільйона українців. Утім, вони поспішили з висновками.

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З послабленням обмежень, люди знову ринули за кордон. Лякає те, що тепер поїхали не лише представники прикладних професій.

"Спочатку мова йшла про сільськогосподарських працівників. Потім країни ЄС почали активніше залучати медиків. Наші мігранти дійсно займаються більше розумовою працею і кваліфікованішою роботою", – розповів науковець Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк.

Скільки українців можуть не повернутися додому

Нової батьківщини українці не шукають – вони прагнуть стабільності та працювати за достойні гроші. Однак рано чи пізно кожному заробітчанину доведеться зробити вибір – повернутися в Україну чи облаштувати дім на чужині.

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"За моїми оцінками, приблизно 20% українців, які працюють за кордоном, залишаться там назавжди. Якщо враховувати, що за деякими оцінками за кордоном працює майже 5 мільйонів громадян, то роблю висновки, що 1 мільйон рано чи пізно обере для постійного проживання вже не Україну, а країну Європи", – зазначив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Скільки заробляють українці

Наївно сподіватися, що українець погодиться переорієнтуватися на український ринок праці, якщо на європейському має у рази вищу заробітну плату. Адже головною причиною, чому наші люди працюють на чужій землі, є кошти.

За даними Мінфіну, середня заробітна плата по Україні за останні місяці складає 14 тисяч гривень – це в перерахунку приблизно 450 євро. Однак відкласти багато навряд вдасться.

"Якщо говорити про Європу, то заробітна плата українців сягає від 800 євро на місяць. З урахуванням витрат на житло і харчування, відкласти можна приблизно 500 – 600 доларів на місяць і привезти їх в Україну", – розповів Воскобойник.

Чому молодь частіше не повертається до України

Більше перспектив і стабільності в житті за кордоном бачить молодь. До прикладу, у 2020 році кількість молоді, яка влаштувалась, у сусідній Польщі, на 15% більша ніж була 2019 року.

"Коли вони чують обіцянки наших можновладців про те, що Україна досягне рівня польських зарплат через 40 років, замислюються, чи чекати їм 40 років чи взяти квиток і вже за добу бути в країні, де зможуть ці гроші отримувати", – пояснив Воскобойник.

. За оцінками колишнього міністра Кабміну Дмитра Дубілета, за останні 10 років, до України не повернулися майже 4 мільйони людей. Це трохи менше ніж 10% всього населення країни.

Проблема в тому, що коли доросле населення – це батьки, яких в Україні чекають діти, повертаються знову додому, то молодь, яка лише влаштовує своє життя, має інші настрої. Часто молоді люди їдуть навчатися за кордон.

"Частково це міграція освітня. Якраз є точні дані – це 70 – 80 тисяч українців, що навчаються у закордонних ЗВО", – сказав науковець Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк.

Експерти впевнені, що майже 80% молоді, яка поїхала за кордон, більше не повернеться до України. Можливо, приїдуть лише навідати рідних.

Що готує Верховна Рада, щоб допомогти заробітчанам

Щоб повернути українців додому, а головне – залишити, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким планують пропонувати заробітчанам вкладати зароблене у власну справу вдома. Для цього також обіцяють матеріальну допомогу.

"Орієнтовно обсяг такої допомоги сягатиме 150 тисяч гривень. Якщо закон підтримають, то він запрацює з 1 січня 2022 року", – наголосила Глущенко.

Експерти від таких кроків пропонують відмовитись. Мовляв, це надасть перевагу мігрантам і зумовить поділ українців. Повернути українців додому можливо, лише якщо забезпечити їм гідні умови життя та праці, а головне – віри в майбутнє своєї країни.

Мільйони українців виїжджають за кордон: дивіться відео



Мінімальна зарплата в Україні та сусідніх країнах / Інфографіка 24 каналу​