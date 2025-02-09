Яку зарплату отримав очільник Мінцифри Михайло Федоров за 2024 рік

Михайло Федоров за 2024 рік отримав одну з найскромніших зарплат серед українських міністрів. Також глава Мінцифри не отримував жодних премій та доплат з боку держави.

Про це 24 Каналу стало відомо у відповіді на запит від Кабінету Міністрів України про заробітну плату та виплати урядовцям та віцепрем'єрам за 2024 рік.

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Скільки грошей за роботу в уряді отримав Михайло Федоров

За 2024 рік віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримав зарплату у розмірі 1 123 931 гривні. Ця сума вважається однією з найменших серед українських урядовців, які пропрацювали на своїй посаді весь рік.

Зверніть увагу! За показник було взято фактично нараховану заробітну плату, без вирахування податків.

Окрім того, з запиту також стало відомо, що Михайло Федоров за рік не брав жодної допомоги від держави.

З цікавого, у запиті було зазначено, що за лютий 2024 року у глави Мінцифри вирахували 1 033 гривні заробітної плати під час відпустки. Тобто виходить за цей місяць Федорову навіть заплатили менше, аніж його стандартний посадовий оклад.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко за 2024 рік отримав зарплату у розмірі понад 1,5 мільйона гривень. Окрім того, міністр отримав компенсацію за відпустку, яку перерахував для потреб охорони здоров'я на офіційний рахунок United 24.