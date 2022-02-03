Зарплата – перше питання, яке мене здивувало на митниці, – Демченко

В'ячеслав Демченко заявив, що був дуже здивований заробітними платами на митниці. За його словами, вони коливаються від 9 до 17 тисяч гривень.

Про це виконувач обов'язків голови Державної митною служби повідомив у інтерв'ю 24 каналу.

Читайте детальніше Розмитнення авто, контрабанда і боротьба з корупцією: ексклюзивне інтерв'ю з головою Держмитниці

Перше питання, яке мене здивувало на митниці – це те, що зарплата митника коливається від 9 до 17 тисяч гривень. Людина, яка відповідає за наповнення скарбниці, відповідає за економічну безпеку, отримує мізерні гроші,

– сказав В'ячеслав Демченко.

До слова, міністр фінансів Сергій Марченко говорив про збільшення зарплати на митниці ще у березні 2021 року. Він тоді пояснив свою думку так: "Важко переконати митника, який отримує до 10 тисяч гривень, але має корупційну спокусу".

У якій сфері українці заробляють найбільше

Зарплати у сфері авіаційного транспорту зросли на 31,5% до 28 506 гривень. Це найвища середня зарплата, згідно з даними Держстату.

Інформація та телекомунікації – на 28,4% до 25 530 гривень.

Фінансова та страхова діяльність – на 17,6% до 23 975 гривень.

У яких сферах українці отримують найменше

У Держстаті порахували, що за січень – грудень 2021 року середня зарплата в Україні зросла на 20,9% проти аналогічного періоду торік. Так, середня зарплата за підсумками 2021 року склала 14 014 гривень.

Найнижчі зарплати, згідно з аналітикою Держстату, у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність". Навіть попри те, що вони зросли на 20,1%, в середньому українці у цій галузі отримують лише 8 214 гривень, без врахування податків. Нагадаємо, що мінімальна зарплата з грудня 2021 року – 6,5 тисяч гривень.